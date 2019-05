Emigrantes cabo-verdianos na Alemanha são "embaixadores" do país, diz Presidente

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, elogiou este sábado (04.05), em Hamburgo, a comunidade na Alemanha, sublinhando que os emigrantes são "embaixadores" no estrangeiro, que espalham a cultura do país.

Jorge Carlos Fonseca foi recebido por mais de uma centena de cabo-verdianos a viver na Alemanha e ouviu e respondeu a perguntas desta comunidade com cerca de 1.100 a 1.200 pessoas registadas.

O chefe de Estado dirigiu-se à plateia em crioulo realçando a "contribuição enorme" dos cidadãos que vivem no estrangeiro. "Estamos espalhados pelo mundo o que nos dá uma dimensão maior. Podemos ter um 'corpo' pequeno, mas temos uma arma grande, adaptamo-nos em qualquer lado porque somos um povo de mistura. Somos um povo aberto para o mundo", sublinhou o Presidente da República de Cabo Verde.

"Vocês são como embaixadores de Cabo Verde na Alemanha. A imagem do país é dada por vós, especialmente conservando a nossa cultura, a cultura é o melhor que Cabo Verde tem, é o nosso cimento", referiu.

Comunidade cabo-verdiana em Hamburgo conta com cerca de 1100 a 1200 pessoas registadas.

Jorge Carlos Fonseca entrou na Universidade Técnica de Hamburgo ao som de música cabo verdiana, acompanhada por uma dança levada a cabo por crianças e adolescentes da comunidade.

"O Presidente de Cabo Verde deve sê-lo de todos os cabo verdianos, estejam eles nas ilhas ou no estrangeiro, independentemente do partido que esteja no governo", revelou.

"Cabo Verde é um país estável, tranquilo, democrático, um país com liberdade. O maior trunfo que o nosso país tem é a estabilidade política e de instituições, porque não temos petróleo, nem diamantes, nem ferro, até água temos pouca, somos um país pequeno. Para progredir temos de ter um país estável e tranquilo", salientou Jorge Carlos Fonseca.

O Presidente da República de Cabo Verde reuniu ainda com o ministro presidente do Estado de Schleswig-Holstein, admitindo, durante o diálogo com a comunidade, que o país foi muito elogiado por Daniel Günther.

Assistir ao vídeo 02:00 Compartilhar 5 Mornas de Cesária Évora Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/2v4HZ 5 Mornas de Cesária Évora

"Fiquei sem palavras, emocionado, até arrepiado quando ouvi os elogios", confessou, roubando vários sorrisos à plateia. "Em África há muitos países com terrorismo, ditaduras, governos instáveis, por isso é muito difícil para um país pobre como Cabo Verde progredir sem tranquilidade", frisou, ressalvado ainda assim que o país também "tem problemas", por exemplo, "poucos recursos, como a água".

Associação pede apoios

Aproveitando a presença do Presidente, a Associação Cabo-Verdiana de Hamburgo, pediu a Jorge Carlos Fonseca a criação de um centro para tornar a comunidade mais ativa. Graciana Soares, presidente da associação criada em 2004, sublinhou que a comunidade "está bem integrada, mas podia ser melhor, se houvesse mais participação dos cabo-verdianos e mais ajuda económica."

"Se tivéssemos um centro cabo-verdiano seria muito bom para os jovens se encontrarem e também os que já estão reformados, um sítio onde pudéssemos fazer as nossas atividades. Assim a comunidade ficaria mais empenhada e mais ativa", defendeu, em declarações à agência Lusa.

A presidente desta associação, registada em Hamburgo, garantiu que a comunidade "tem crescido".

Encontro com Steinmeier

O Presidente da República de Cabo Verde começou a visita à Alemanha na sexta-feira (03.05), passou, este sábado (04.05), por Kiel e Hamburgo. Na segunda-feira (06.05), Jorge Carlos Fonseca vai encontrar-se com o homólogo, Frank-Walter Steinmeier em Berlim.