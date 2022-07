Em primeiro discurso pós-sanções, líder da Junta do Mali pede "união sagrada"

Golpes de Estado em África: Um mal endémico

Chade: Uma sucessão com sabor a golpe de Estado

Pouco depois do marechal Idriss Déby ter vencido as presidenciais, morreu em combate contra rebeldes. A 21 de abril de 2021, o seu filho, o general Mahamat Déby, assumiu a liderança do país, sem eleições, nomeando 15 generais para o Conselho Militar de Transição, entre eles familiares seus. Idriss governou o Chade por mais de 30 anos com mão de ferro e o filho dá sinais de lhe seguir os passos.