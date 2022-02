Em atualização: Vladmir Putin anuncia "operação militar" na Ucrânia

O presidente russo anunciou, esta quinta-feira, uma operação militar na Ucrânia. Num discurso surpresa na televisão russa, Vladimir Putin afirmou que a operação é uma resposta às ameaças de que tem sido alvo por parte da Ucrânia.

"Tomei a decisão de levar a cabo uma operação militar", disse ele numa declaração por volta das 03:00 (UTC)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não demorou a reagir. Em comunicado, Joe Biden acusou Vladimir Putin de lançar um ataque "injustificado" contra a Ucrânia e de apostar numa "guerra premeditada" que causará perdas "catastróficas".

"Somente a Rússia é responsável pela morte e destruição que este ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de maneira unida e determinada. O mundo fará com que a Rússia seja responsabilizada", lê-se no comunicado.

O presidente americano declarou ainda que acompanhará a situação da Casa Branca e que irá reunir-se com os seus homólogos do G7 antes de se dirigir aos americanos para "anunciar novas consequências" contra a Rússia, esta quinta-feira.

Pedido de ajuda dos separatistas

A tensão entre a Ucrânia e a Rússia agodizou-se na noite desta quarta-feira, quando o Kremlin anunciou que os líderes das autoproclamadas repúblicas separatistas pró-Rússia, no leste da Ucrânia, pediram ajuda ao Presidente russo Vladimir Putin para "repelir a agressão" dos militares ucranianos.

Segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, citado pelos 'media' estatais da Rússia, as duas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, cuja independência Moscovo reconheceu esta semana, "solicitaram ajuda do Presidente da Rússia para repelir a agressão das forças armadas ucranianas".

Este apelo, se for aceite, pode significar o envolvimento militar direto da Rússia no leste da Ucrânia, confirmando os receios dos países ocidentais de que Moscovo está a preparar uma invasão ao país vizinho.

O porta-voz do Kremlin acrescentou que os líderes dos dois territórios separatistas escreveram a Vladimir Putin a denunciarem bombardeamentos dos militares ucranianos que causaram mortes de civis e forçaram muitas pessoas a fugirem.

A narrativa do Kremlin é contrariada pelo governo ucraniano e países ocidentais, que afirmam que têm sido os separatistas pró-russos a bombardear zonas controladas por Kiev.

Ucrânia reage

O anúncio de Moscovo fez soar o alarme na Ucrânia, que pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que seria a segunda esta semana. O anúncio foi feito no Twitter pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba.

Entretanto, e já na madrugada desta quinta-feira (24.02), o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez saber que tentou contactar Vladimir Putin por telefone, mas que este não atendeu.

"Tomei hoje a iniciativa de ter uma conversa por telefone com o Presidente da Federação Russa. Resultado: silêncio", disse Zelensky.

O Presidente ucraniano não tem dúvidas de que o anúncio de Moscovo sobre o pedido de ajuda dos líderes dos dois territórios separatistas é indicativo de que a crise entre os dois países entrou numa nova fase.

Por isso, fez um emocionado apelo ao público russo.

"Mais de 200.000 soldados e milhares de veículos de combate estão junto à fronteira ucraniana – a vossa liderança aprovou a deslocação destes meios para o território de outro país. Este passo pode ser o início de uma grande guerra no continente europe. (...) Será que os russos querem guerra? A resposta depende de vós, cidadãos da Federação Russa", disse.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

Zelensky voltou a rejeitar as acusações de Moscovo de que Kiev está a preparar um ataque às regiões separatistas. "O que devo bombardear? Donetsk, onde já estive dezenas de vezes?", questionou o Presidente ucraniano, reafirmando que a Ucrânia é completamente diferente do país retratado nos meios de comunicação russos e que os ucranianos não desistirão do seu país.

"Mas se formos atacados, se enfrentarmos uma tentativa de nos tirarem o nosso país, a nossa liberdade, as nossas vidas e a vida de nossos filhos, vamo-nos defender. Quando nos atacarem, verão os nossos rostos, não as nossas costas", assegurou.

Perante o agravamento da situação no leste do país, o parlamento ucraniano já havia aprovado, esta quarta-feira, a instauração do estado de emergência no país, proposto pelo Presidente Volodymyr Zelensky. A medida entra em vigor esta quinta-feira.

Entretanto, a Ucrânia anunciou que, até ao final desta quinta-feira, a atividade no seu espaço áereo será restringida devido a potenciais riscos para a aviação civil. O aviso foi divulgado após a Rússia ter informado que encerrou parcialmente o espaço aéreo na região a leste da sua fronteira com a Ucrânia por razões de segurança. Este aviso russo informa os pilotos sobre rotas e altitudes específicas que devem ser evitadas.

Em entrevista ao canal NBC, esta quinta-feira, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, garantiu que a Rússia está pronta para invadir a Ucrânia e que o ataque poderia mesmo começar esta noite.

"Sim, infelizmente, a Rússia tem as suas forças prontas a atravessar as fronteiras com a Ucrânia - quer a norte, a leste, a sul. Tudo parece estar a postos para que a Rússia leve a cabo uma grande agressão contra a Ucrânia", disse.

5 milhões de deslocados

O Ocidente acusa Vladimir Putin de quebrar os Acordos de Minsk, assinados por Kiev e pelos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, sob a égide da Alemanha, França e Rússia.

A guerra no Donbass já provocou mais de 14.000 mortos e 1,5 milhões de deslocados desde 2014. Mas os números podem agravar-se.

Em declarações, esta quarta-feira, num debate da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação dos "territórios ucranianos temporariamente ocupados", a embaixadora norte-americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que cerca de cinco milhões de pessoas poderão ser forçadas a sair de suas casas caso a Rússia "continue neste caminho" de "guerra".

Foto de um protesto, nesta quarta-feira (23.02), em Londres contra a Rússia

Além disso, segundo a diplomata norte-americana, as ações da Rússia podem causar um aumento nos preços dos alimentos em países em desenvolvimento e intensificar ainda mais a fome em lugares como Líbia, Iémen e Líbano, uma vez que a Ucrânia é um dos maiores fornecedores de trigo do mundo.

"As ondas gigantes de sofrimento que esta guerra causará são inimagináveis", frisou a norte-americana.

Mais sanções

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, manifestou, esta quarta-feira, ao chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, a disponibilidade dos Estados Unidos de imporem "sanções adicionais poderosas" à Rússia, caso esta avance com uma invasão da Ucrânia.

Os dois diplomatas mantiveram uma conversa telefónica na qual voltaram a insistir no "forte apoio à soberania da Ucrânia" e na "importância de manter uma união transatlântica perante a agressão russa", refere o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano.

Chefe da diplomacia europeia Josep Borrell e secretário de Estado norte-americano Antony Blinken

Após as sanções económicas impostas na terça-feira contra dois bancos, à dívida soberana e a membros da elite russa, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta quarta-feira sanções contra empresas que participaram na construção do gasoduto Nord Stream 2, que pretende transportar gás russo para a Alemanha.

França recomenda saída do país "sem demoras"

A França recomendou, esta quarta-feira à noite, que todos os seus cidadãos "saiam sem demoras" da Ucrânia e desaconselhou qualquer viagem à zona fronteiriça do norte e leste ucraniano.

"No contexto das altas tensões criadas pela concentração de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia, pela decisão russa de reconhecer a independência das províncias [separatistas] de Donetsk e Lugansk e tendo em vista o estabelecimento do estado de emergência decidido pelo parlamento ucraniano, os cidadãos franceses na Ucrânia devem deixar este país sem demoras", refere em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França.

O governo francês aponta ainda que "não é recomendado viajar para a Ucrânia até novo aviso".

Artigo em atualização