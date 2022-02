Em atualização: Vladimir Putin anuncia "operação militar" na Ucrânia

- Presidente da Ucrânia anuncia lei marcial

- Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano diz que a Rússia lançou uma "invasão em larga escala".

- Presidente russo instou militares ucranianos a "depor as armas", depois de anunciar operação militar

- ONU agenda reunião do Conselho de Segurança a pedido da Ucrânia

- Líderes da UE realizam cimeira de emergência

Última atualização: 07:12 UTC/GMT

Primeiras baixas e bombardeamentos em toda a Ucrânia

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na cidade de Brovary, segundo um conselheiro do Ministério do Interior ucraniano.

Chegam relatos de bombardeamentos de cidades em todo o país.

Fumo negro no aeroporto militar em Chuguyev, perto de Kharkiv

Rússia diz que destruiu bases aéreas da Ucrânia

As agências noticiosas russas citam oficiais que dizem que as defesas aéreas da Ucrânia foram "neutralizadas".

"As infraestruturas militares nas bases aéreas do exército ucraniano foram neutralizadas", disse o Ministério da Defesa russo num comunicado..

A declaração acrescenta que os sistemas de defesa aérea de Keiv foram "destruídos".

Os militares ucranianos afirmam ter abatido cinco jatos russos e um helicóptero no leste da Ucrânia. Moscovo negou que os seus aviões tivessem sido abatidos.

Ucrânia pede armas

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, escreveu no Twitter que a comunidade internacional precisa de enviar armas para a Ucrânia e aplicar sanções à Rússia.

Chanceler alemão: "Um dia terrível para a Ucrânia"

O chanceler alemão, Olaf Scholz, já condenou as ações da Rússia, que classifica como "uma violação flagrante do direito internacional" e completamente injustificável. "Este é um dia terrível para a Ucrânia", disse. "A Rússia tem de parar imediatamente esta ação militar", acrescentou.

Olaf Scholz condena ataque russo

EUA, Reino Unido e UE prometem responsabilizar Rússia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que Putin "escolheu um caminho de derramamento de sangue" na Ucrânia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o ataque da Rússia e prometeu responsabilizar Moscovo.

Presidente da Ucrânia anuncia lei marcial

Na sequência de relatos de explosões em território ucraniano, o Presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a Rússia tinha efetuado ataques com mísseis às infra-estruturas e guardas de fronteira ucranianas.

Zelensky acrescentou que iria introduzir a lei marcial em toda a Ucrânia e apelou a todos os cidadãos ucranianos para que fiquem em casa.

Muitos moradores de Kiev deixaram a cidade após aúncio da Rússia

EUA acusam Rússia de ataque "injustificado"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não demorou a reagir. Em comunicado, Joe Biden acusou Vladimir Putin de lançar um ataque "injustificado" contra a Ucrânia e de apostar numa "guerra premeditada" que causará perdas "catastróficas".

"Somente a Rússia é responsável pela morte e destruição que este ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de maneira unida e determinada. O mundo fará com que a Rússia seja responsabilizada", lê-se no comunicado.

O Presidente americano declarou ainda que acompanhará a situação da Casa Branca e que irá reunir-se com os seus homólogos do G7 antes de se dirigir aos americanos para "anunciar novas consequências" contra a Rússia, esta quinta-feira.

Putin anuncia "operação militar"

O Presidente russo anunciou, esta quinta-feira (24.02), uma operação militar na Ucrânia. Num discurso surpresa na televisão russa, Vladimir Putin afirmou que a operação é uma resposta às ameaças de que tem sido alvo por parte da Ucrânia.

"Tomei a decisão de levar a cabo uma operação militar", disse numa declaração por volta das 03:00 (UTC)

Pedido de ajuda dos separatistas

A tensão entre a Ucrânia e a Rússia agudizou-se na noite desta quarta-feira, quando o Kremlin anunciou que os líderes das autoproclamadas repúblicas separatistas pró-Rússia, no leste da Ucrânia, pediram ajuda ao Presidente russo Vladimir Putin para "repelir a agressão" dos militares ucranianos.

Segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, citado pelos 'media' estatais da Rússia, as duas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, cuja independência Moscovo reconheceu esta semana, "solicitaram ajuda do Presidente da Rússia para repelir a agressão das forças armadas ucranianas".

Ucrânia pede reunião de emergência

A Ucrânia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que seria a segunda esta semana. O anúncio foi feito no Twitter pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba.

Entretanto, na madrugada desta quinta-feira (24.02), o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez saber que tentou contactar Vladimir Putin por telefone, mas que este não atendeu. "Tomei hoje a iniciativa de ter uma conversa por telefone com o Presidente da Federação Russa. Resultado: silêncio", disse Zelensky.

O Presidente ucraniano fez um emocionado apelo ao público russo. "Mais de 200.000 soldados e milhares de veículos de combate estão junto à fronteira ucraniana – a vossa liderança aprovou a deslocação destes meios para o território de outro país. Este passo pode ser o início de uma grande guerra no continente europe. (...) Será que os russos querem guerra? A resposta depende de vós, cidadãos da Federação Russa", disse.

Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

Zelensky voltou a rejeitar as acusações de Moscovo de que Kiev está a preparar um ataque às regiões separatistas. "O que devo bombardear? Donetsk, onde já estive dezenas de vezes?", questionou o Presidente ucraniano, reafirmando que a Ucrânia é completamente diferente do país retratado nos meios de comunicação russos e que os ucranianos não desistirão do seu país.

"Mas se formos atacados, se enfrentarmos uma tentativa de nos tirarem o nosso país, a nossa liberdade, as nossas vidas e a vida de nossos filhos, vamo-nos defender. Quando nos atacarem, verão os nossos rostos, não as nossas costas", assegurou.

Perante o agravamento da situação no leste do país, o Parlamento ucraniano já havia aprovado, esta quarta-feira, a instauração do estado de emergência no país, proposto pelo Presidente Volodymyr Zelensky. A medida entra em vigor esta quinta-feira.

5 milhões de deslocados

O Ocidente acusa Vladimir Putin de quebrar os Acordos de Minsk, assinados por Kiev e pelos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, sob a égide da Alemanha, França e Rússia. A guerra no Donbass já provocou mais de 14.000 mortos e 1,5 milhões de deslocados desde 2014. Mas os números podem agravar-se.

Em declarações, esta quarta-feira, num debate da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação dos "territórios ucranianos temporariamente ocupados", a embaixadora norte-americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que cerca de cinco milhões de pessoas poderão ser forçadas a sair de suas casas caso a Rússia "continue neste caminho" de "guerra".

Foto de um protesto, nesta quarta-feira (23.02), em Londres contra a Rússia

Além disso, segundo a diplomata norte-americana, as ações da Rússia podem causar um aumento nos preços dos alimentos em países em desenvolvimento e intensificar ainda mais a fome em lugares como Líbia, Iémen e Líbano, uma vez que a Ucrânia é um dos maiores fornecedores de trigo do mundo. "As ondas gigantes de sofrimento que esta guerra causará são inimagináveis", frisou a norte-americana.

Mais sanções

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, manifestou, esta quarta-feira, ao chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, a disponibilidade dos Estados Unidos de imporem "sanções adicionais poderosas" à Rússia, caso esta avance com uma invasão da Ucrânia.

Após as sanções económicas impostas na terça-feira contra dois bancos, à dívida soberana e a membros da elite russa, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta quarta-feira sanções contra empresas que participaram na construção do gasoduto Nord Stream 2, que pretende transportar gás russo para a Alemanha.

