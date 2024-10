Advogado de Venâncio Mondlane morto em Maputo

Elvino Dias, advogado de Venâncio Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário do partido PODEMOS, foram mortos, na madrugada deste sábado (19.10), na capital moçambicana. Sernic já confirmou o homicídio de ambos.

O advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, Elvino Dias foi morto, na madrugada deste sábado (19.10), em Maputo.

Elvino Dias, e também o mandatário do partido PODEMOS, Paulo Guambe, que o acompanhava, terão sido mortos a tiro no interior de uma viatura no Bairro da Malhangalene na capital moçambicana.

Elvino Dias foi morto, na madrugada deste sábado (19.10), em Maputo Foto: Romeu da Silva/DW

Fonte do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) confirmou hoje o homicídio de ambos, acrescentando que a Polícia da República de Moçambique vai pronunciar-se sobre o caso nas próximas horas. Também o partido PODEMOS deverá dar uma conferência de imprensa ainda esta manhã.

Não se conhecem os autores do crime.

O advogado Elvino Dias, conhecido defensor de casos de direitos humanos em Moçambique, era assessor jurídico de Venâncio Mondlane e da Coligação Aliança Democrática (CAD), formação política que apoiou inicialmente aquele candidato a Presidente da República de Moçambique, até a sua inscrição para as eleições gerais de 09 de outubro ter sido rejeitada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Venâncio Mondlane viria depois a ser apoiado na sua candidatura pelo partido Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (PODEMOS), cujo mandatário nacional das listas às legislativas e provinciais, Paulo Guambe, também seguia na viatura alvo do crime.

Nas redes sociais, são já muitas as personalidades que lamentam a notícia, que chocou o país esta manhã.

Em atualização