Eleições: Venâncio Mondlane e Hermínio Morais lado a lado na campanha

Guerrilheiras da RENAMO aguardam paz e reintegração

Encontros para motivar e mobilizar apoiantes

A morte do líder da RENAMO não significa o fim do regime partidário. As autoridades políticas da RENAMO na província da Zambézia, têm mantido encontros constantes depois da morte de Afonso Dhlakama. Os encontros não visam apenas traçar planos de atividade para as delegações distritais e membros do partido, também servem para motivar os seus simpatizantes e eleitores.