Eleições nos EUA: Joe Biden à frente na contagem de votos

Segundo as mais recentes projeções da imprensa dos EUA, Joe Biden ganhou no estado da Califórnia, o mais populoso do país, em Oregon e em Washington, completando a costa oeste, segundo projeções da imprensa americana.

As emissoras CNN e Fox News projetaram estes três estados como redutos democratas. O jornal The New York Times e o canal Fox News adiantaram que o atual Presidente, o republicano Donald Trump, terá vencido em Idaho.

A Califórnia, com 55 delegados, é a vitória mais importante para os democratas, embora não seja suficiente para o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos garantir o triunfo.

A vitória de Trump em Idaho já era esperada. As principais batalhas nesta região do país são travadas no Arizona e em Nevada, onde se esperam resultados mais apertados.

Biden também venceu no Arizona e obteve 11 votos do colégio eleitoral, segundo as contas da Associated Press. A vitória é um rude golpe para a campanha de Donald Trump, sendo tradicionalmente um estado conservador, onde os democratas apenas venceram uma única vez nos últimos 72 anos.

De acordo com a mais recente projeção dos resultados no Colégio Eleitoral, Biden ampliou a vantagem na contagem de votos na eleição desta terça-feira, que não é direta, com 224 delegados no Colégio Eleitoral, contra 213 de Trump.



Biden confiante na vitória

O candidato democrata à Casa Branca, de 77 anos, mostrou-se já confiante na sua eleição como Presidente dos Estados Unidos e pediu paciência, recordando que vai demorar até que todos os votos sejam apurados.

"Sentimo-nos bem com o sítio onde estamos. Acreditamos que estamos no caminho para vencer esta eleição", afirmou Joe Biden junto à sua sede de campanha, em Wilmington, no estado de Delaware, onde cresceu e pelo qual foi eleito senador.

Joe Biden: "Estou otimista com este resultado"

"Sabíamos que, por causa do voto antecipado e do voto por correspondência, sem precedentes, vai demorar. Temos de ter paciência até que o difícil trabalho de contar votos esteja terminado", apelou, acrescentando que "não acabou até que todos os votos estejam contados, até que todas as urnas estejam contadas".

Biden também está confiante que vai ganhar na Pensilvânia, outro estado determinante. "Não me cabe a mim nem a Donald Trump declarar quem ganhou, é uma decisão do povo americano, mas eu estou otimista com este resultado", declarou.

Trump ameaça recorrer ao Supremo Tribunal

O candidato republicano à presidência dos EUA disse hoje que já ganhou as eleições, mas que os democratas estão a tentar "roubar" as eleições, prometendo recorrer ao Supremo Tribunal.

"Vamos recorrer para o Supremo Tribunal e tentar parar a contagem de votos", disse Trump, numa declaração na Casa Branca, perante apoiantes.

Donald Trump diz que já ganhou

Donald Trump disse que está à frente em muitos estados e que a eleição já está ganha para os republicanos, mas que os democratas estão a tentar "roubar" esta eleição, através do lançamento de votos já depois do fecho das urnas.

"Na verdade, já ganhámos estas eleições", disse Trump, mencionando números sobre a vantagem da sua candidatura em vários estados (Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin) e o facto de ter vencido alguns estados importantes (Texas, Florida).

A candidatura democrata à Casa Branca já disse que vai contrariar quaisquer esforços do rival republicano de recorrer ao Supremo Tribunal para evitar mais contagem de votos.

A candidatura de Biden disse que a ameaça de Trump de recorrer ao Supremo Tribunal é "escandalosa, sem precedentes e incorreta". A diretora de campanha da candidatura democrata, Jen O'Malley Dillon, disse que tem "equipas jurídicas prontas para se mobilizarem para contrariar a estratégia de Trump, garantindo que serão bem-sucedidas.

O papel do Colégio Eleitoral

Incluído na Constituição dos Estados Unidos em 1787, o Colégio Eleitoral é um órgão de 538 delegados que elegem estados com base na sua população. O estado menos populoso, Wyoming, tem 3 delegados; enquanto o mais populoso, Califórnia, tem 55.

O candidato vencedor em cada estado, mesmo por um único voto, recebe todos os delegados, com exceção do Nebraska e do Maine. O candidato que atingir 270 vence as eleições.

Os mais críticos dizem que o Colégio Eleitoral ignora os direitos de milhões de pessoas e atribui um peso desproporcional aos eleitores em estados rurais menos populosos. Por exemplo, uma votação no Colégio Eleitoral em Wyoming representa cerca de 190 mil pessoas, enquanto um voto na Califórnia é dividido entre quase 720 mil, segundo dados da Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos.

Americanos acompanham presidenciais com expectativa

Manifestantes antifascistas

No perímetro da Casa Branca estão manifestantes de grupos antifascistas que enfrentaram a polícia na "Praça Black Life Matter". Após terem tentado impedir a detenção de um militante afro-americano - em que chegaram a cercar a polícia - os manifestantes antifascistas munidos de escudos e vestidos de preto recuaram até à Praça Thomas, a dois quarteirões de distância.

Os vários grupos insultaram e empurraram as forças policiais na tentativa de conseguir a libertação do ativista que acabou detido. São cerca de duzentas pessoas, a maior parte jovens que dizem estar "dispostos a fazer a revolução" e que pedem justiça para as vítimas das ações da polícia contra os afro-americanos.

Quando regressaram à praça frente aos jardins da Casa Branca lançaram petardos e permanecem na zona dispersos em grupos menos numerosos. Junto à rede de segurança da Casa Branca mantêm-se concentrados os apoiantes do Partido Democrata que esperam os resultados das eleições presidenciais.

(em atualização)