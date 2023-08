Eleições no Zimbabué: Rumo a uma mudança democrática?

Electa Gumbi* está aborrecida. O seu telemóvel está a tocar - outra vez. É uma chamada do partido no poder no Zimbabué que a encoraja a votar no Presidente Emmerson Mnangagwa para um segundo mandato nas eleições de 23 de agosto. Está perturbada com a enxurrada de chamadas e mensagens não solicitadas.

"Algumas das informações são muito específicas do meu bairro", disse Gumbi à DW. "Aqueles que estão a enviar mensagens tiveram acesso direto a certas bases de dados. Isso é preocupante porque é uma violação da minha privacidade. Isto expõe-nos a muitas questões relacionadas com a proteção de dados".

Manipulação do eleitorado

O Zimbabué tem uma lei de proteção de dados e cibernética que proíbe a divulgação de dados privados por todas as instituições. Mas muitas pessoas como Gumbi receiam que o seu direito à privacidade tenha sido violado pelo partido no poder, a União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF). O partido nega o facto, alegando que apenas enviou mensagens de texto aos seus membros. A autoridade eleitoral também nega a utilização indevida e a manipulação de dados.

"Nas suas operações, a Comissão Eleitoral do Zimbabué não é influenciada pelo governo, por indivíduos ou por quaisquer outras organizações, como por vezes se alega", disse à DW a líder da comissão, Priscilla Chigumba. "A secção 235 da Constituição do Zimbabué garante a independência da comissão".

Mnangagwa foi elogiado por apoiantes pela sua astúcia política e criticado por outros pela sua atitude implacável. Foto: Iranian Presidency/AA/picture alliance

A repressiva ZANU-PF está determinada a permanecer no poder, tendo controlado o destino do país desde a independência do Zimbabué do domínio colonial britânico em 1980. Outrora uma economia próspera, considerada o "celeiro de África", o Zimbabué deteriorou-se ao longo do governo permanente do ex-presidente Robert Mugabe, entrando numa situação de hiperinflação e pobreza que provocou uma emigração em massa. Esta situação deu origem a uma diáspora crescente na vizinha África do Sul.

Integridade eleitoral em causa

Oficialmente, o Zimbabué estima em cerca de 1 milhão o número de cidadãos que vivem no estrangeiro. Mas, extraoficialmente, pensa-se que o número se situa entre os 3 e os 5 milhões - ou seja, cerca de um terço da sua população. Mais de 6,6 milhões de eleitores estão registados no Zimbabué para a votação de quarta-feira.

À lupa: Porque é que a oposição não é mais unida? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mas os observadores dizem que a probabilidade de as eleições parlamentares e presidenciais do país serem livres e justas para esses eleitores é reduzida. Os zimbabueanos que vivem na África do Sul também estão cépticos. Esperam que se trate de "business as usual" - ou seja, que não traga nenhuma das mudanças democráticas desejadas pelos eleitores.

Victress Mathuthu, que vive na África do Sul, é um deles. Diz que está desiludida porque os zimbabuanos que vivem no estrangeiro não têm o direito de se recensear para votar. "Com tudo isto dito, não creio que estas eleições sejam livres e justas", disse à DW.

Violações dos direitos humanos

Ngqabutho Mabhena também vive e trabalha na África do Sul. Ele disse à DW que a violência, o assassinato de membros de partidos da oposição e a prisão de seus líderes não podem levar a eleições livres e justas em nenhum lugar. De facto, organizações como a Amnistia Internacional criticaram as violações dos direitos humanos e a supressão da liberdade de expressão no Zimbabué.

Mnangagwa, de 80 anos, chegou ao poder em 2017 na sequência de um golpe militar que derrubou Mugabe, que tinha sido o único líder do Zimbabué desde a sua independência.

Mnangagwa foi vice-presidente e ministro da Segurança do Estado, entre outros cargos, durante o governo do ditador Mugabe, o que significa que foi uma peça-chave do aparelho de poder que ordenou a tortura, os assassínios e os desaparecimentos de figuras da oposição.

Mnangagwa tem sido chamado de "o crocodilo" pelos fãs, que admiram a sua astúcia política, e de "o leão" pelos seus detractores, que condenam a sua crueldade.

Muitos jovens zimbabuanos que esperam por mudanças apoiam o candidato da oposição Nelson Chamisa Foto: Zinyange Auntony/AFP via Getty Images

Os jovens têm esperança na mudança

O adversário de Mnangagwa, tal como nas eleições de 2018, é o carismático advogado e pastor Nelson Chamisa - que opera sob a bandeira da Coligação de Cidadãos para a Mudança (CCC) desde janeiro de 2022. Surgiu do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), que por vezes foi um sério concorrente do ZANU-PF.

O CCC está a ser descrito como a principal oposição - com as melhores hipóteses de desafiar o ZANU-PF e Mnangagwa na quarta-feira.

Muitos jovens zimbabueanos depositaram a sua fé em Chamisa para ultrapassar as divisões, criar empregos e dar início a um futuro melhor. Mas o CCC não conseguiu estabelecer os seus candidatos nas zonas rurais, que são os redutos tradicionais dos eleitores da ZANU-PF.

A campanha eleitoral tem sido marcada por diferenças geracionais. Enquanto Chamisa tem 45 anos, Mnangagwa tem 80. A ZANU-PF do octogenário também celebra o seu 60º aniversário de fundação em agosto - uma ocasião que está a ser usada para recordar as suas origens como movimento de libertação anti-colonial e denunciar a oposição como fantoches ocidentais. Em contrapartida, o CCC promete novos começos.

Um clima imprevisível

"Aqueles que esperam mudanças ficarão desiludidos, pois a ZANU-PF continuará a ganhar as eleições devido a uma oposição fraca", disse o analista político Gideon Chitanga.

Outro analista, Alexander Rusero, disse que o atual presidente Mnangagwa tem a vantagem de poder vender os projectos financiados pelo Estado como um sucesso.

"Mnangagwa pode apontar para uma estrada, uma ponte, uma clínica. Até agora, a oposição não consegue apontar para nada", disse à DW. "A oposição no Zimbabué está sempre em apuros. A sua retórica eleitoral não passa de promessas. As promessas também não passam de retórica".

A Coligação de Cidadãos para a Mudança (CCC) é o único partido que nutre qualquer esperança real de destituir o ZANU-PF, no poder no Zimbabué. Foto: Zinyange Auntony/AFP via Getty Images

A oposição acusa regularmente o governo do Zimbabué de fraude eleitoral, que as nações ocidentais apoiaram impondo sanções ao país pelo mesmo motivo. Após as eleições de 2018 no Zimbabué, cujos resultados Chamisa contestou sem sucesso em tribunal, o exército matou a tiro seis pessoas durante os protestos.

O próprio Chamisa foi espancado por agentes de segurança do Estado em 2007 e sofreu uma fratura no crânio. Em 2021, foi baleado no seu carro após um comício político.

Até à data, tem havido relativamente pouca violência durante esta campanha, em comparação com eleições anteriores, quando a oposição era mais forte, disse o analista Chitanga. Mas a experiência tem mostrado que, se os resultados eleitorais estiverem próximos, o clima pode mudar a qualquer momento, acrescentou.