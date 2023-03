Ruanda: Eleições presidenciais e parlamentares no mesmo dia

O Ruanda passará a realizar simultaneamente as presidenciais e as parlamentares, atrasando em um ano o calendário eleitoral do país. A medida proposta pelo Presidente Paul Kagame visa reduzir custos, disse o Governo.

O Ruanda decidiu sincronizar as datas das suas eleições parlamentares e presidenciais, informou neste sábado (25.03) o gabinete do primeiro-ministro num comunicado.

Numa reunião na sexta-feira presidida pelo Presidente Paul Kagame, os ministros aprovaram a sua proposta de alteração à Constituição, "permitindo a harmonização dos calendários das eleições parlamentares e presidenciais".

As votações deverão agora ter lugar em agosto do próximo ano, data originalmente fixada para as eleições presidenciais, atrasando assim o escrutínio parlamentar que tinha sido marcado para setembro de 2023.

Mudança vai economizar dinheiro do Estado

A iniciativa de sincronizar as eleições foi originalmente lançada em fevereiro pelo novo chefe da Comissão Nacional Eleitoral (NEC, na sigla em inglês), Oda Gasinzigwa, que é membro sénior da Frente Patriótica Ruandesa (RPF) do Governo de Kagame.

Paul Kagame durante a sua campanha eleitoral em 2017 Foto: picture-alliance/ZUMAPRESS.com/G. Dusabe

O secretário-geral da NEC, Charles Munyaneza, disse aos meios de comunicação locais que a mudança iria poupar dinheiro. "Já não dependemos do financiamento de doadores para conduzir as nossas eleições. E quando olhamos para as nossas eleições, quer sejam as eleições parlamentares ou as eleições presidenciais, verificamos que cada uma consome cerca de 6 milhões de dólares", disse.

"No entanto, cerca de 7 milhões de dólares seriam suficientes se fossem realizadas simultaneamente", complementou Munyaneza.

Oposição saúda mudança

A oposição, que tem uma representação escassa no Parlamento após o RPF e os partidos aliados mais pequenos terem varrido as eleições legislativas de 2018, também saudou a mudança.

"Será rentável tanto para o Estado como para os partidos políticos", disse Frank Habineza, líder do Partido Verde Democrático do Ruanda à agência de notícias AFP.

"Assim, se ambos forem realizados ao mesmo tempo, o Estado poderá poupar o dinheiro dos contribuintes, que poderá ser utilizado para construir mais estradas, mais escolas ou hospitais", notou.