Eleições na Tanzânia: oposição sobe o tom e diz que não aceitará fraude

O atual Presidente John Magufuli – do Partido da Revolução, o Chama Cha Mapinduzi (CCM) – já enxerga como certa a sua permanência por mais cinco anos à frente do Governo. Ao todo, 15 candidatos participaram das eleições presidenciais e legislativas nesta quarta-feira (28.10) na Tanzânia.

Os resultados do escrutínio são esperados dentro de uma semana e na Tanzânia não é permitida a contestação legal dos resultados das presidenciais.

O principal adversário de Magufuli, Tundu Lissu – do Partido para a Democracia e o Progresso (Chadema) - subiu o tom das críticas à legalidade do pleito. O candidato disse à agência Reuters que estava a receber relatórios de irregularidades generalizadas e que representantes do seu partido estavam a ser impedidos de entrar nas mesas de voto. "A afluência às urnas é maciça", disse Lissu, 52 anos. "A única preocupação são estas irregularidades... Não aceitaremos uma fraude na eleição", declara Lissu.

Presidente Magufuli é favorito para a reeleição

Maalim Seif Sharif Hamad – do partido Aliança pela Mudança e Transparência (ACT-Wazalendo) – lamenta as condições em que a votação decorreu.

"Os nossos membros foram expulsos das mesas de voto. Apenas funcionários da Comissão Nacional de Eleições, agentes da polícia e funcionários do partido CCM foram autorizados a ficar lá dentro com observadores amigos do CCM. Por isso, fizeram o que queriam", conclui o líder de outra corrente oposicionista.

Confrontado pela imprensa sobre irregularidades na votação, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral (NEC, na sigla em inglês), Semistocles Kaijage, afirmou que as alegações de enchimento de urnas "não foram confirmadas" e que não tinha recebido qualquer reclamação.

A perceção do voto

Nas assembleias de voto, segundo testemunhos recolhidos pelas agências de notícias, a perceção dos tanzanianos sobre a votação não foi unânime. Eleitores têm opiniões distintas sobre as eleições, alguns consideram que foram mais ordeiras e mais bem conduzidas do que as anteriores.

"Estou muito feliz por poder exercer o meu direito de voto. Até agora, o processo tem sido impecável e está de acordo com todos os regulamentos estabelecidos, não há problemas", disse o eleitor Eid Chande.

Participação de eleitores foi considerada expressiva

Por outro lado, outros não escondem a deceção: "Esta eleição está a ser uma confusão total. Isto não é uma eleição", opinou o eleitor Khalifa Kombo.

Ao longo da quarta-feira, Magufuli não fez qualquer comentário sobre as alegadas irregularidades ou incidentes. O atual Presidente dirigiu-se antes de votar aos eleitores e à NEC. "Hoje é um dia importante para a promoção da democracia no nosso país. Quero agradecer à comissão eleitoral pelo seu trabalho”, considerou.

Apesar de semana tensa, muitos eleitores compareceram para votar Zanzibar

Campo eleitoral restrito

Em Zanzibar, os dias que antecederam as eleições foram de grande tensão, com a oposição a acusar as autoridades pela morte de ao menos 10 apoiantes do partido Chadema. A polícia nega qualquer excesso, mas confirma ter usado gás lacrimogéneo e detido jovens que bloquearam a descarga de cédulas.

Jornalistas que cobrem as eleições dizem que houve também problemas a nível nacional no acesso à informação de algumas plataformas de comunicação social e alegações de que as autoridades estariam "a tentar bloquear os serviços VPN". Na terça-feira, houve relatos de problemas generalizados no funcionamento de redes sociais como o Twitter.

Para além de não ter concedido acreditação a muitos integrantes da imprensa internacional, o executivo tanzaniano também não autorizou a presença de observadores da União Europeia e das Nações Unidas. O partido governamental CCM - uma versão do grupo que detém o poder desde a independência da Grã-Bretanha em 1961 - ganhou a presidência com 58% dos votos em 2015 e detém atualmente cerca de três quartos dos assentos parlamentares.