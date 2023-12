Eleições na RDCongo: Candidatos da oposição agendam protesto

Na República Democrática do Congo (RDCongo), cinco candidatos da oposição planeiam um protesto conjunto na capital, a 27 de dezembro, de acordo com uma carta dirigida ao governador de Kinshasa e partilhada na rede social "X" por Jean-Marc Kabunda, representante do candidato Martin Fayulu.

Segundo alguns candidatos da oposição e observadores independentes, os atrasos registados durante as eleições presidenciais, no dia 20, e que levaram a um prolongamento da votação, comprometem a credibilidade do escrutínio.

"Vamos protestar contra as irregularidades observadas durante a votação (...) e antes. Vamos também protestar contra o prolongamento (da votação)", especifica a carta.

"As irregularidades acima mencionadas demonstram suficientemente que, no dia 20 de dezembro de 2023, as eleições foram uma farsa", pode ainda ler-se.

A Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) reconheceu que houve atrasos no dia da votação, o que fez com que algumas assembleias de voto não abrissem, mas rejeitou as alegações de que a credibilidade das eleições foi comprometida.

Os resultados provisórios das eleições são esperados até 31 de dezembro.