As primeiras eleições multipartidárias tiveram lugar em 1994. Nos último anos, as eleições na Guiné-Bissau foram marcadas por problemas no recenseamento e por sucessivos adiamentos das datas.

Nas eleições de 1994, o PAIGC obteve maioria na Assembleia Nacional Popular e João Bernardo Vieira foi eleito Presidente da República. Depois da independência de Portugal em 1974, Luís Cabral foi empossado como o primeiro Presidente da República da Guiné-Bissau. Instituiu-se um governo de partido único de orientação marxista, controlado pelo PAIGC. A transição democrática iniciou-se em 1990. Em maio de 1991, o PAIGC deixou de ser o partido único com a adoção do pluripartidarismo.