Eleições na Alemanha: Projeções indicam vitória social-democrata

O Partido Social-Democrata (SPD) aparece com uma pequena vantagem sobre a união dos dois partidos conservadores, a União Democrata-Cristã e União Social-Cristã (CDU/CSU), nas primeiras projeções da votação deste domingo (26.09) na Alemanha.

A votação entra para a história, uma vez que definirá quem será o novo chanceler alemão, que assume o lugar de Angela Merkel. Mas também porque os resultados são os piores já conquistados até agora pela CDU, partido da própria Merkel.

As projeções apontam os sociais-democratas do SPD na liderança, com alguns ganhos em comparação com o último pleito de 2017 e mais de 25% dos votos, seguido pelos conservadores da CDU, com cerca de 24%. Depois vem os Verdes que conquistam o terceiro lugar, com fortes ganhos e cerca de 14%.

Os dados das projeções dos dois principais canais de TV da Alemanha (ARD e ZDF) pelas 22h00 da Alemanha:

SPD em primeiro lugar, com cerca de 26%

CDU/CSU em segundo lugar com cerca de 24,5%

Os Verdes em terceiro lugar com cerca de 14%

FDP em quarto lugar com cerca de 11,5%

AfD em quinto lugar com cerca de 10,5%

A Esquerda em sexto lugar com cerca de 5%

Depois de várias décadas sem representação paralamentar, proavelmente será eleito um deputado pelo partido da minoria dinamarquesa SSW (Südschleswigscher Wählerverband). Este partido é isento da barreira dos cinco por cento normalmente em vigor na Alemanha.

"SPD tem mandato para formar uma coligação"

O candidato a chanceler do SPD, Olaf Scholz, falou de "uma grande vitória nesta noite eleitoral longa". Disse que os cidadãos querem que ele seja o novo chanceler.

O Secretário-Geral do Partido Social Democrata (SPD), Lars Klingbeil, reagiu aos primeiros dados preliminares divulgados pela pesquisa à boca de urna e disse que o seu partido tem um mandato claro para formar uma coligação.

"O SPD tem o mandato de governar. Queremos que Olaf Scholz seja chanceler", disse Klingbeil.

"Sempre soubemos que seria uma corrida renhida. Sabíamos que seria uma campanha eleitoral renhida", disse Klingbeil à emissora pública ZDF. Klingbeil chamou um "sucesso louco" ao SPD, dizendo que estava muito contente.

Membros do SPD celebram os primeiros resultados das eleições

Resultados "amargos" para a CDU

O secretário-geral da CDU manifestou o seu desapontamento com os resultados das sondagens à boca das urnas. "As perdas são amargas em comparação com as últimas eleições" em 2017, quando a CDU/CSU obteve mais de 30%, disse Paul Ziemiak à imprensa.

Ziemiak mostrou confiança ao dizer que a CDU ainda esperava liderar uma coligação que incluísse os Verdes e o FDP.

O líder do CDU/CSU, Armin Laschet, também manifestou o seu desejo de formar uma coligação com os Verdes e o partido liberal FDP. "Quero liderar uma coligação do futuro", disse Laschet quando se apresentou aos membros do seu partido em Berlim. Esteve rodeado de muitos políticos do seu partido, como a chanceler Angela Merkel.

Laschet falou em Berlim ao lado de políticos da CDU, incluindo a chanceler cessante Angela Merkel

Apesar de ganhos, os Verdes estão desapontados

Por seu turno, o coordenador federal do Partido Verde Michael Kellner expressou a sua deceção com os primeiros dados após o encerramento das urnas. A certa altura, durante a campanha, o partido chegou a liderar as pesquisas com quase o dobro dos resultados atuais.

"Fizemos ganhos significativos, mas é difícil para mim estar realmente satisfeito com estes ganhos", disse Kellner, citado pela agência noticiosa DPA, avançando que o partido tem uma clara preferência por uma coligação com o SPD.

Michael Kellner felicitou os sociais-democratas "por um grande sucesso eleitoral" e disse que a CDU/CSU tinha sofrido um "resultado eleitoral historicamente ruim".

A candidata a chanceler dos Verdes, Annalena Baerbock, elogiou o desempenho do seu partido como o seu "melhor resultado da história" num discurso aos seus apoiantes em Berlim. O resultado preliminar de cerca de 14% está bem à frente do seu melhor resultado anterior de 10,7% em 2009.

"Concorremos pela primeira vez para moldar este país como uma força líder", disse Baerbock. "Queríamos mais", admitiu, mas disse que isso não resultou devido aos erros do partido e aos seus erros. "Este país precisa de um Governo climático", salientou Baerbock: "É isso que continuamos a lutar".

A candidata principal dos Verdes salientou que no voto dos jovens alemães o seu partido ficou em primeiro lugar. A juventude da Alemanha quer mais medidas para proteger o meio ambiente e o clima. "Trata-se de uma questão de justiça entre gerações", disse Annalena Baerbock, que se mostrou aberta a iniciar conversas com os liberais sobre possíveis coligações.

Annalena Baerbock e Robert Habeck, líderes dos Verdes, reagem aos primeiros resultados da votação de domingo

Liberais e Verdes provavelmente decidem futuro chanceler

Christian Lindner, o líder dos liberais (FDP), disse que seria favorável uma coligação liderada pelo CDU/CSU juntamente com os Verdes. "Acho que a probabilidade de colocarmos a nossa política em prática é maior nesta constelação. Há uma ala de esquerda muito forte no SPD". O partido liberal ficou em quarto lugar atrás dos Verdes.

Pelas cores dos três partidos participantes que lembram a bandeira de um país caribenho, esta coligação também é designada como "Jamaica". Mas Lindner também fez questão de não excluir uma coligação liderada pelo SPD com os Verdes. Esta coligação chama-se "Ampel" (semáforo, em alemão) pelas cores vermelho (SPD), amarelo (FDP) e verde.

Sabe-se que os Verdes têm uma preferência forte por uma coligação liderada pelo SPD, já que pensam que este partido possibilitará mais medidas a favor do meio ambiente e uma política social mais interventiva.

A nível dos estados da Alemanha, há exemplos para as duas coligações. Em Schleswig-Holstein, no norte do país, governa uma coligação entre o CDU, os Verdes e o FDP com sucesso. Robert Habeck, um dos dois líderes dos Verdes, já foi ministro nesta coligação. Na Renânia-Palatinado, no oeste da Alemanha, governa uma coligação entre o SPD, os Verdes e o FDP, que já conseguiu ser reeleita em março deste ano. O secretário-geral nacional do FDP, Volker Wissing, é tido como um dos arquitetos desta coligação.

Lindner, líder dos liberais, falou em Berlim logo após a divulgação das projeções da votação

Outras opções de coligação não são possíveis ou improváveis

Uma coligação à esquerda entre o SPD, os Verdes e a Esquerda não seria possível, já que não devem ter a maioria dos deputados necessária para eleger o chanceler.

Uma reedição da "grande coligação" entre o CDU/CSU e o SPD, que governou durante os últimos anos sob liderança de Angela Merkel, teria uma maioria dos deputados. Mas como nenhum dos dois grandes partidos gostaria de repetir esta coligação, ela não é muito provável.

Dadas as previsões, reunir o próximo Governo de coligação para a maior economia da Europa pode ser um longo e complicado processo de negociações. Na Alemanha, o partido que termina em primeiro lugar está mais bem colocado, mas não garantido, para formar o novo Governo. Por isso, Angela Merkel permanecerá como líder até que os partidos estabeleçam uma nova coligação entre si e um novo Governo esteja em funções.

Apoiadores da CDU reagem aos primeiros resultados em Berlim

Direita populista e Esquerda perdem apoio

As projeções deste domingo revelam que a Alternativa para a Alemanha (AfD) perdeu apoio nas eleições deste domingo, em comparação à votação de há quatro anos.

As projeções baseadas em sondagens à boca de urnas e na contagem parcial dos votos mostram que o partido obteve menos de 11%, contra 12,6% em 2017.

O partido, conhecido pelo seu discurso populista, não conseguiu colocar na agenda destas eleições a sua questão central: a migração. Apesar do resultado indicado pelas projeções, o co-líder do partido Tino Chrupalla disse estar "muito satisfeito" com o resultado e congratulou-se com as pesadas perdas para o bloco da chanceler Angela Merkel.

"Temos uma base eleitoral central que consolidámos", disse Chrupalla, acrescentando que o objetivo dos partidos tradicionais de empurrar a AfD para fora do Bundestag tinha falhado.

No outro lado do espectro político, a Esquerda também perdeu votos. O partido ficou reduzido à quase metade dos votos e nem sequer pode contar de certeza com a volta dos seus deputados. Precisa de ter pelo menos cinco pontos percentuais por causa da barreia dos cinco por cento ou eleger três deputados diretamente para conseguir formar mais uma vez um grupo parlamentar.

O seu líder Dietmar Bartsch culpou as querelas constantes no partido pelo mau resultado. “Não podemos continuar assim”, disse.

O susto foi grande na Esquerda

Eleições estaduais: social-democratas ganham em Berlim e em Meclemburgo-Pomerânia Ocidental

Em paralelo à votação nacional, houve eleições estaduais em dois estados. Ambos foram ganhos pelo partido social-democrata SPD, segundo as projeções pelas 22h00 da Alemanha. Em Berlim, os Verdes conseguiram um resultado inesperado e ficaram quase empatados com o SPD. Durante algumas horas desta noite eleitoral, até pareciam como possíveis vencedores. A CDU sofreu o seu pior resultado de sempre na capital. É provável que a candidata principal do SPD, Franziska Giffey, será próxima primeira-ministra estadual de Berlim. Ela pode continuar a coligação atual entre o SPD e os Verdes e a Esquerda ou formar várias outras coligações.

As eleições em Berlim foram marcadas por problemas de organização. Houve longas filas e em vários locais de votação, os boletins esgotaram durante à tarde. Boletins foram trocados entre vários distritos e tiveram que ser substituídos. Em alguns lugares, a votação apenas terminou mais de uma hora após o fecho oficial das urnas.

Eleitores enfrentaram longas filas e a falta de boletins em algumas zonas de Berlim

No estado de Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, no nordeste da Alemanha, as eleições correram sem sobressaltos. Neste caso, a vitória foi clara. O SPD ficou em primeiro lugar à grande distância do segundo partido, o AfD da direita populista. A CDU teve outro resultado desastroso e ficou apenas em terceiro lugar. Manuela Schwesig, do SPD, deve continuar como primeira-ministra. E pode formar várias coligações com a Esquerda, os Verdes e/ou o FDP.

Em atualização