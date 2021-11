Eleições na Alemanha 2021

A Alemanha vai a votos a 26 de setembro. A chanceler Angela Merkel está de saída. Quem é que a vai substituir?

Após 16 anos na chancelaria federal, Angela Merkel vai deixar a política ativa. Este ano começará uma nova era na Alemanha, independentemente de quem vencer as eleições de 26 de setembro. Mas quem será o novo chanceler? Olhando para as sondagens, é difícil antever o resultado final. Os principais candidatos são o social-democrata Olaf Scholz (SPD), o conservador Armin Laschet (CDU/CSU) e a copresidente do partido Os Verdes, Annalena Baerbock. Acompanhe aqui a cobertura da DW sobre as eleições deste ano.