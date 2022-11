Eleições intercalares nos EUA apontam avanço Republicano - projeções

A contagem de votos das eleições intercalares dos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira (08.11), está a decorrer e, de acordo com as projeções mais recentes, os Republicanos, do antigo Presidente Donald Trump, mantêm uma vantagem sobre os Democratas, do Presidente Joe Biden.

Os Republicanos lideram a conquista de lugares no Senado, com 17 mandatos face aos 11 senadores assegurados pelos Democratas, segundo as mais recentes projeções da agência de notícias Associated Press (AP).

Já nas projeções para a Câmara dos Representantes, os Republicanos asseguraram mais de 186 mandatos, face aos 149 assegurados pelos Democratas.

Também nas eleições dos governadores, os Republicanos lideram as projeções com pelo menos 16 lugares contra 13 dos Democratas.

A contagem de votos está a decorrer em todo o país e espera-se a confirmação dos resultados nos próximos dias

A "chave" para uma vitória total - ou parcial - Republicana no Congresso serão pelo menos seis corridas altamente disputadas - New Hampshire, Pensilvânia, Ohio, Geórgia, Colorado e Carolina do Norte - cujos resultados poderão ser conhecidos apenas nos próximos dias e inclusivamente ser alvo de disputas judiciais.

Preocupações dos eleitores

Os primeiros resultados, segundo a imprensa norte-americana, mostram que os eleitores estão profundamente desagradados com a situação atual nos Estados Unidos, demonstrando preocupação com a alta inflação, e desaprovam a governação de Joe Biden, de acordo com sondagens divulgadas pela Associated Press (AP).

O eleitor Stuart Warner confirma esta tendência. "Sinto-me muito bem com estas eleições, porque as pessoas começam a ver que as políticas com que temos lidado não estão a funcionar. As pessoas não gostam de ser censuradas. Não gostam da inflação e das fronteiras abertas e as pessoas estão prontas a recuperar a sua saúde e as suas liberdades com esta eleição", disse Warner.

Segundo sondagens, boa parte dos eleitores não está satisfeita com o desempenho do Governo Biden

De acordo com a sondagem de uma estação televisiva norte-americana, 39% dos eleitores nestas intercalares estão insatisfeitos com o rumo do país, 34% sentem "raiva", apenas 20% estão satisfeitos e 5% entusiasmados. Quanto à opinião sobre o papel de Joe Biden enquanto Presidente norte-americano, 54% desaprovam a sua governação e apenas 18% votaram em apoio ao Democrata.

Desinformação

Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é membro do partido Democrata, no poder, disse que o Presidente Biden está a ser vitima da desinformação.

“Os números que se relacionam com o Presidente não são realmente assim tão maus. Quando perdemos em 2010, o desemprego era de nove por cento e meio. Neste momento, está em três por cento e meio. Portanto, este Presidente não recebe o crédito que merece. Mas penso que tem de haver um reconhecimento da desinformação que anda por aí", alertou Pelosi.

Nancy Pelosi alerta para uma campanha de desinformação contra o Presidente Joe Biden

É uma corrida eleitoral muito apertada até agora. Ou seja, são eleições ainda mais importantes do que aparentam: Biden já disse que os resultados vão afetar "as próximas décadas", Trump pode ter aqui um impulso decisivo para avançar com a candidatura às presidenciais de 2024.

Theresa Warner é apoiante do ex-Presidente Donald Trump e diz querer "ver mais saúde e liberdade de Deus e concentração familiar".

"Queremos ver o processo de educação voltar ao que costumava ser, em vez de doutrinação. E queremos ver a autonomia parental e os pais serem capazes de criar os seus filhos como entenderem e menos controlo governamental e mais direitos parentais", completou a apoiante de Trump.

Resultados "históricos"

Das eleições desta terça-feira saiu já a inédita eleição de um governador afro-americano no estado de Maryland - o Democrata Wes Moore. Moore, de 44 anos, derrotou o rival republicano Dan Cox, que recebeu o apoio do ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Desta forma, o estado de Maryland passou para as mãos do Partido Democrata, uma vez que anteriormente era governado pelo republicano Larry Hogan.

Ex-Presidente Donald Trump já deu a entender que pode voltar a ser candidato à Presidência

Na Florida, o Democrata Maxwell Alejandro Frost derrotou o republicano Calvin Wimbish por um assento na Câmara dos EUA na Flórida, tornando-o aos 25 anos o primeiro membro da 'Geração Z' a conquistar um assento no Congresso.

História fez também a procuradora-geral Democrata Maura Healey, eleita governadora de Massachusetts, a primeira abertamente homossexual a ocupar o cargo. Healey derrotou o republicano Geoff Diehl, um ex-deputado estadual que tinha o apoio do ex-Presidente Donald Trump.

O que está em jogo?

As eleições intercalares determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves.

Em disputa estão todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes e ainda 35 lugares no Senado.

As eleições podem não apenas mudar a cara do Congresso norte-americano, mas também levar ao poder governadores e autoridades locais totalmente comprometidos com as ideias do antigo presidente Donald Trump. Uma derrota muito pesada nestas próximas eleições pode complicar ainda mais o cenário de um segundo mandato presidencial para Joe Biden.