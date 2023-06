Eleições guineenses: CNE confirma votação no Senegal

Os eleitores guineenses vão votar esta segunda-feira (05.06) em Dakar, no Senegal, um dia após a votação oficial na Guiné-Bissau e na diáspora. A informação foi confirmada à DW por uma fonte da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Devido aos confrontos violentos entre os opositores do regime do Presidente Macky Sall e as forças de segurança, na sequência da prisão de um opositor na semana passada, as autoridades guineenses decidiram adiar o voto naquele país.

Em declarações à DW, a CNE garantiu que a votação vai decorrer ainda hoje, num ambiente mais seguro.

Adiamento da votação em Dakar

No domingo, horas antes do encerramento da votação na Guiné-Bissau, o secretário-executivo adjunto da CNE, Idrissa Djaló, já havia confirmado o adiamento da votação na capital senegalesa.

"A eleição não teve lugar hoje em Dacar por razões adversas da situação sociopolítica menos favoráveis que se vivem e por razões preventivas e de segurança à integridade das operações eleitorais", afirmou Dajaló, sem avançar uma data para a votação.

A votação de domingo foi considerada "um sucesso" e sem incidentes pelos observadores internacionais e locais.

Na Guiné-Bissau, a contagem de votos já começou, devendo a CNE divulgar os primeiros resultados nos próximos dias.