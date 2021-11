Eleições em São Tomé e Príncipe

Segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe

Cerca 123 mil eleitores em São Tomé e Príncipe elegem este domingo (05.09) o novo Presidente da República. O sucessor de Evaristo Carvalho que terminou, no dia 3 de setembro o seu mandato de cinco anos. Desde as primeiras horas do dia a afluência às urnas tem sido grande. Nesta disputa estão os candidatos Guilherme Pósser da Costa e Carlos Vila Nova, que se mostram confiantes na vitória.