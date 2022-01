Eleições em Portugal: Socialistas vencem com ampla vantagem

O Partido Socialista (PS) conseguiu no domingo (30.01) a sua segunda maioria absoluta em legislativas, com 117 deputados e 41,6%, deixando o Partido Social Democrata (PSD) a 13 pontos percentuais, numa noite eleitoral em que o Chega, de direita radical, se tornou terceiro partido no cenário político português.

O líder do PS e chefe do Governo português prometeu uma "maioria de diálogo" durante os próximos quatro anos de mandato.

"O Partido Socialista terá entre 117 e 188 deputados, sem contar com os círculos do exterior", afirmou o primeiro-ministro à imprensa no hotel em Lisboa onde os socialistas aguardavam os resultados e foi recebido com gritos de "vitória, vitória" por centenas de militantes.

De acordo com o PM, "a maioria absoluta não é um poder absoluto, não é governar sozinho". Costa enfatizou que esta maioria nasce da "vontade dos portugueses" e um dos seus objetivos é "reconciliar os portugueses com as maiorias absolutas".

O governante classificou a vitória nas urnas como um voto de confiança e pela estabilidade do país, sendo um "cartão vermelho" dos eleitores para qualquer crise política.

Opositor reconheceu derrota

O PSD ficou em segundo, com 27,9%, e o presidente social-democrata, Rui Rio, reconheceu a derrota, admitindo deixar a liderança do partido.

Rui Rio: "Haverá muita reflexão", garante opositor

"Não é preciso fazer drama. Não vejo como posso ser útil ao PSD" se a maioria absoluta dos socialistas for confirmada, disse o líder conservador, visivelmente emocionado.

O PSD recebeu cerca de 28% dos votos - quase o mesmo desempenho da eleição de 2019, considerada uma das piores do partido -, de acordo com a apuração parcial, enquanto o PS se aproxima de 42% e da maioria absoluta.

"Haverá muita reflexão"

Recebido com aplausos pelos centenas de militantes reunidos no hotel onde o PSD esperou os resultados, Rio admitiu que não está "amarrado a nenhum lugar" ao ser perguntado sobre seu futuro imediato.

"Haverá muita reflexão" nos próximos dias, declarou após ver os resultados das eleições legislativas deste domingo em Portugal.

A derrota do PSD nas urnas é mais chamativa porque vem precedida da euforia antecipada pelas pesquisas, que projetavam um empate técnico entre socialistas e conservadores. A expectativa chegou ao ponto de o próprio Rio ter adiantado nomes de futuros ministros no final da campanha eleitoral.

Cenário parlamentar

Com o PS a alcançar a maioria absoluta, o resto da esquerda perdeu votos e deputados. O Bloco, com 4,46%, perdeu 14 parlamentares e ficou reduzido a cinco, e a Coligação Democrática Unitária (CDU, que junta PCP e PEV), com 4,39% e seis mandatos, perdeu metade da sua bancada na Assembleia da República.

Parlamento português

Os bloquistas foram os primeiros a marcar para esta segunda-feira (31.01) uma reunião da comissão política para analisar os resultados.

À direita, o Chega, com 7,1%, tornou-se terceira força e tem agora 12 deputados. A Iniciativa Liberal (IL), que tinha um deputado, tem agora oito mandatos, com 4,98%, e é a quarta força política.

O CDS-PP, que tinha uma bancada de cinco deputados, ficou, pela primeira vez desde que Portugal é uma democracia, foram do Parlamento. O Livre conseguiu eleger um deputado, Rui Tavares, e o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) também, a sua porta-voz, Inês Sousa Real.

"Resposta socialista"

O Presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, parabenizou o primeiro-ministro português, António Costa, pela vitória nas eleições legislativas deste domingo e expressou o desejo de que continuem a promover "uma resposta socialista" aos objetivos que compartilham.

Sánchez publicou uma mensagem no Twitter destinada a Costa após a divulgação dos resultados parciais em Portugal. "Parabéns, querido António Costa, por sua vitória. Portugal apostou mais uma vez em um projeto social-democrata que reúne crescimento e justiça social", escreveu.

"Juntos continuaremos promovendo em nossos países e na Europa uma resposta socialista aos objetivos que compartilhamos", acrescentou.

Por seu turno, o Presidente da República de Cabo Verde disse que felicitou António Costa pela vitória nas eleições em Portugal, esperando um benefício mútuo para os dois países. "Telefonei ao Dr. António Costa para felicitá-lo pela brilhante vitória nas eleições legislativas portuguesas", afirmou José Maria Neves.