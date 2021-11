De quatro em quatro anos, há eleições gerais em Moçambique. Em 1994, foram realizadas as primeiras eleições multipartidárias no país.

Em 1994, foi eleito Joaquim Chissano da FRELIMO como Presidente. Nas eleições de 1999 Chissano foi novamente o candidato vencedor. Em 2005, foi eleito Armando Guebuza, que conseguiu a reeleição em 2009 (também da FRELIMO). Em 2014 e 2019, o candidato da FRELIMO, Filipe Nyusi, também venceu as eleições. Nas eleições, os moçambicanos elegem para além do seu Presidente da República, os seus deputados da Assembleia da República e os deputados das Assembleias Provinciais. Várias eleições em Moçambique foram marcadas por acusações de fraude eleitoral. Os partidos da oposição, a RENAMO e o MDM, acusaram a Comissão Nacional de Eleições - CNE de ser parcial a favor do partido do Governo, a FRELIMO.