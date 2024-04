Moçambique: Mais de 70% de votantes recenseados - CNE

Comissão Nacional de Eleições de Moçambique avança que foram recenseados quase 71% dos eleitores do universo previsto para as eleições gerais de 09 de outubro, que vão somar-se aos registados nas autárquicas de 2023.

"Até dia 13 de abril, foram recenseados 5.304.110, o que corresponde a 70,78% do universo de 7.494.011 eleitores previstos para este recenseamento", afirmou Carlos Matsinhe, presidente da CNE, durante um encontro com representantes dos partidos políticos sobre a preparação das eleições gerais de 09 de outubro.

"O recenseamento eleitoral está a decorrer no país e no estrangeiro de uma forma tranquila e com abrangência satisfatória, em termos dos números até aqui alcançados, olhando para as projeções estabelecidas", referiu o presidente da CNE.

Carlos Matsinhe admitiu que o registo de votantes na província de Cabo Delgado, norte do país, enfrenta "as dificuldades impostas pela situação de insegurança", provocada por grupos armados que atuam na região.

Matsinhe assinalou que o universo de eleitores previstos para o recenseamento em curso vai somar-se a 8.723.805 votantes registados nas eleições autárquicas de 2023.

Registro eleitoral na província da Zambézia (foto de arquivo) Foto: M. Mueia/DW

"O universo total dos eleitores, segundo a projeção do INE [Instituto Nacional de Eleições] para estas eleições, é de 16.217.816. Até dia 13 de abril, cumulativamente, estavam inscritos 14.027.915, correspondente a 86.50%", enfatizou o presidente da CNE.

O recenseamento eleitoral termina em 28 de abril.

Carlos Matsinhe declarou que os órgãos eleitorais vão apresentar provisoriamente os mandatos dos 11 círculos eleitorais do país, para que os partidos políticos organizem os processos de candidatura, enquanto ainda decorre o recenseamento eleitoral.

Essa ação, prosseguiu, deve-se à "complexidade do expediente atinente às candidaturas".

Apelou aos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores proponentes para que colaborem de boa-fé com os órgãos eleitorais, submetendo o expediente dentro dos prazos.

Moçambique realiza em 09 de outubro eleições gerais, incluindo presidenciais, às quais já não concorre o atual Presidente da República e líder da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Filipe Nyusi, por ter atingido o limite de dois mandatos previsto na Constituição.