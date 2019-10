Eleições em Moçambique: Falhas no credenciamento de observadores  

Tete: produtos variados na Feira de Moatize

Moda da capulana

Nos últimos tempos, o uso da capulana em Moçambique é moda. E porque em algumas lojas as capulanas estão caras, muitos clientes recorrem à feira de Moatize para as comprar junto dos vendedores ambulantes. Madalitso Phiri (no meio) tem 22 anos. Saiu do Malawi para vir fazer negócios em Tete. É vendedor ambulante e está satisfeito com o movimento da Feira. "Há muitos clientes", diz.