Eleições em Marracuene: Queixas na nova vila autárquica

A vila autárquica de Marracuene estreia-se como município com lamentações do MDM pela exclusão de delegados de lista das mesas de assembleia de voto. Nova Democracia denuncia duplicação de nomes de eleitores.

Na nova vila autárquica de Marracuene, na província de Maputo, votou-se pela primeira vez para eleger um edil, mas o cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Manuel Julião, apresenta reclamações.

"Os nossos fiscais estão a ser bloqueados. Até este momento, temos pessoas [delegados de lista de partidos] na Comissão Distrital de Eleições [CDE]. A expetativa não é das melhores", diz Manuel Julião em declarações à DW África.

Manuel Julião: "O grande impasse é que este problema afeta a RENAMO e o MDM, mas não a FRELIMO" Foto: R. da Silva/DW

O candidato acrescenta que estes problemas foram denunciados de imediato aos órgãos eleitorais, mas a resposta tardava: "Dizem que estão à espera de ordens superiores e não sabemos quem dá esta ordem superior".

"O grande impasse é que este problema afeta a RENAMO e o MDM, mas não a FRELIMO. São apenas os fiscais do MDM e da RENAMO que não estão a ser enquadrados, e os seus Membros das Mesas de Voto estão a ser retirados das salas", afirma Manuel Julião.

Suposta duplicação de nomes

Ao coro de lamentações junta-se o cabeça de lista da Nova Democracia, Custódio Mate, que se estreia neste evento político e denuncia a duplicação de nomes de alguns eleitores nos cadernos eleitorais.

Custódio Mate diz que foi o caso de um eleitor que acionou o alerta: "Mandaram-no escolher a mesa de voto onde queria votar. E isto chamou a atenção. Tentámos investigar e as pessoas que estão aqui a trabalhar informaram-nos que é uma situação que está a acontecer não só com este senhor. Há várias pessoas que têm nomes replicados nas listas".

Partidos da oposição denunciam problemas com Membros das Mesas de Voto (MMVs) Foto: R. da Silva/DW

O cabeça de lista da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO, o maior partido da oposição) em Marracuene diz que, apesar destes problemas pontuais, o processo correu como esperava.

"Há algumas dificuldades no que diz respeito à colocação dos Membros das Mesas de Voto, com problemas relacionados com os delegados de candidatura, mas isso são coisas que estão a ser bem tratadas e acredito que, até ao fim do dia, tudo isso será ultrapassado", afirmou Rahil Khan.

Shafee Sidat, candidato pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO, no poder), elogiou o ambiente pacífico nestas eleições.

"Todos nós estivemos unidos e as coisas correram normalmente. Penso que o processo vai ser assim, sem problemas. O que vai mudar para Marracuene é que a pessoa que vencer terá que trabalhar muito para este povo que merece", disse Sidat.

As eleições autárquicas decorrem em 65 municípios, entre vilas e cidades moçambicanas.