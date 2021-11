Eleições em Angola

Nos anos 1980 e 1986, houve eleições parlamentares de acordo com o sistema mono-partidário do MPLA. Em 1992, numa pausa da guerra civil, e em 2008 foram realizadas as primeiras eleições legislativas multi-partidárias.

Desde que entrou em vigor a Constituição de 2010 já não se realizam eleições presidenciais, sendo o Presidente e o Vice-presidente os cabeças-de-lista do partido maioritário nas eleições legislativas. Nas eleições de 2012, o MPLA obteve uma maioria qualificada na Assembleia Nacional, elegendo por esta via José Eduardo dos Santos, cabeça de lista dos candidatos do MPLA pelo Círculo Nacional, para Presidente da República. As próximas eleições legislativas estão agendadas para 2017.