Eleições em Angola: UNITA vai recorrer de "decisões que violam a lei"

Em Luanda, vivem-se momentos de alguma tensão e algum nervosismo dias antes das eleições gerais de 24 de agosto, com a oposição a acusar a Comissão Nacional de Eleições (CNE) de irregularidades.

Em conferência de imprensa na capital angolana, no domingo (21.08), o mandatário da campanha da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), David Horácio Junjuvili, acusou a CNE de conduzir sem transparência o processo eleitoral no país.

"A interpretação do plenário da CNE não visa a realização dos princípios eleitorais, da transparência, da credibilidade, da verdade e fiabilidade eleitoral, mas apenas e só induzir a abstenção e a incapacidade dos delegados da lista e dos partidos de agir como manda a lei", acusou.

CNE refuta acusações

Entretanto, a Comissão Nacional Eleitoral de Angola refuta todas as acusações lançadas pela oposição. E diz-se preparada para as eleições que se avizinham.

Luscas Quilundo, porta-voz da CNE

O porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, afirmou que os cadernos eleitorais, cuja não afixação tem sido muito contestada pelos partidos da oposição, são públicos. A oposição, por sua vez, diz que publicar as listas ou parte delas na internet não significa que elas foram afixadas.

A UNITA aproveitou a conferência de imprensa no domingo para informar que vai recorrer de todas as decisões que violam a lei. "Por estas razões e outras, que a seu tempo serão entendidas pela opinião pública, a UNITA aproveita para informar que vai recorrer de todas as decisões que violam a lei", garantiu Junjuvili.

Os cidadãos angolanos, em conversas com a DW em Luanda, expressam a esperança de que haja eleições transparentes e justas.

Eleições em Angola: A campanha fez-se à estrada

Culto ecuménico reúne políticos

Entretanto, domingo (21.08) foi o dia escolhido também para a celebração culto ecuménico que decorreu esta manhã no estádio 11 de novembro e foi convocado pelo Conselho das Igrejas Cristãs em Angola (CICA), Aliança Evangélica de Angola (AEA) e Fórum Cristão Angolano sob o lema "Orai pelas autoridades para que tenham uma vida tranquila", com vista a sensibilizar os eleitores angolanos para que as eleições decoram em ambiente de paz e tranquilidade.

Dirigentes de vários quadrantes políticos estiveram reunidos em prol das eleições, com o MPLA representado ao mais alto nível, pelo presidente do partido e candidato a um segundo mandato presidencial, João Lourenço, bem como vários membros do seu Governo e o presidente da Assembleia Nacional.

Na celebração compareceram também integrantes da UNITA, principal partido da oposição, e da CASA-CE, terceira força política, que convergiram numa mensagem positiva sobre o período eleitoral.