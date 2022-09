Eleições em Angola: UNITA ameaça recorrer a tribunais internacionais

O candidato da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) à Presidência da República, Adalberto Costa Júnior, voltou a exigir a comparação das atas eleitorais na posse do seu partido com as da Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

Costa Júnior diz que as quintas eleições gerais no país "decorreram num clima de desorganização geral", repleto de "ilegalidades". Por isso, exige a recontagem dos votos com a presença de observadores internacionais.

"A UNITA solicita a constituição de uma comissão multidisciplinar, composta pela CNE, membros dos partidos políticos concorrentes e membros da sociedade civil, na presença de observadores nacionais e internacionais. É convicção da UNITA que os cidadãos de todos os grupos sociais, no país e na diáspora, votaram decididamente na alternância", afirmou o líder da UNITA esta segunda-feira (05.09) em declarações aos jornalistas, em Luanda.

214 mil votos "subtraídos" à UNITA em Luanda

Segundo Costa Júnior, é necessário confirmar a autenticidade das atas da CNE e anular "a votação nas mesas de voto onde se tenha observado irregularidades substantivas que adulterem o resultado geral."

Adalberto Costa Júnior alertou esta segunda-feira que "ninguém tem a legitimidade de subverter a ordem constitucional"

Baseando-se em dados da contagem paralela do partido, Adalberto Costa Júnior disse que, só na província de Luanda, foi observada uma discrepância de mais de 214.679 votos "subtraídos" à UNITA em comparação com os números apresentados pela CNE.

Ao todo, 347 mil terão sido subtraídos ao maior partido da oposição, alterando os resultados finais.

A UNITA insiste que ganhou as eleições gerais de 24 de agosto, contrariamente aos resultados divulgados pela CNE, que anunciou a vitória do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), com 51,17% dos votos, contra 43,95% da UNITA.

O partido disse ter apresentado reclamações junto do Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Procuradoria-Geral da República e CNE.

"Uma vez esgotado o Direito angolano, [a UNITA] reserva-se o direito de recorrer aos tribunais internacionais. A providência cautelar remetida ao Tribunal Constitucional de acordo com a lei suspende os resultados declarados pela CNE até que o contencioso seja superado, pelo que reafirmamos a necessidade de mantermos todos a serenidade", concluiu Costa Júnior.

Artigo atualizado às 20:31 (CET) de 05 de setembro de 2022.