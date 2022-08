MEDIATECA

Eleições em Angola: "Um MPLA cheio de vícios"

"Estamos a ouvir falar de água e luz desde que o MPLA subiu ao poder e decidiu racionar a água e a luz", diz a ativista cívica angolana Laura Macedo. Em entrevista à DW, em Luanda, critica as promessas do partido no poder e o processo eleitoral - a três dias das eleições gerais em Angola.