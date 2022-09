Adalberto Costa Júnior: "UNITA e parceiros da FPU não reconhecem resultados"

Líder da UNITA voltou a afirmar, esta quinta-feira, que "MPLA não venceu as eleições" e exigiu à CNE a comparação das atas das assembleias de voto. UNITA já entrou com pedido de anulação da votação no Tribunal.