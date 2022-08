MEDIATECA

Eleições em Angola: "O MPLA tem de perceber o grande trabalho que o espera"

À DW, socióloga diz que os resultados das eleições de 24 de agosto devem servir de chamada de atenção para o MPLA. O partido terá vários trabalhos de casa: melhorar o diálogo com as suas bases, cumprir as promessas eleitorais e aproximar-se mais da população, resolvendo os seus problemas.