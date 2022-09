Eleições em Angola: Deputados da UNITA deverão tomar posse

O deputado da UNITA Justino Pinto de Andrade disse, esta terça-feira (13.09), que o partido que representa "vai fazer os possíveis" para estar na sexta-feira na Assembleia Nacional, indicando que a força partidária, que contesta os resultados eleitorais, vai tomar posse.

"Eu sou deputado eleito, uma coisa é ser deputado eleito e outra coisa é ter a garantia de estar aqui na sexta-feira [dia da cerimónia de investidura dos 220 deputados]. Vamos fazer os possíveis para estar aqui na sexta-feira", afirmou.

Justino Pinto de Andrade, político do Bloco Democrático, foi a quarta figura da lista de candidatura da União Nacional para a Independência de Angola (UNITA), no quadro da Frente Patriótica Unida, nas eleições gerais de 24 de agosto. Esta terça-feira, foi um dos poucos deputados da UNITA a participar no processo de acolhimento e iniciação dos deputados da nova legislatura, que teve lugar no salão nobre da Assembleia Nacional.

O deputado, que disse não falar de política à terça-feira, mas apenas à sexta-feira, argumento para não comentar se os deputados da UNITA eleitos deverão tomar posse, valorizou apenas o processo de acolhimento e iniciação dos parlamentares.

A UNITA disse, na segunda-feira, que pondera tomar posse no parlamento angolano, considerando que a sua posição definitiva terá em vista a salvaguarda da paz e a consolidação da democracia, enquanto outros partidos na oposição se manifestam divididos.

Especial DW: Tomada de posse e manifestações em Angola?

"Estamos a conversar sobre todas essas questões, sobre os vários cenários possíveis e é uma dicotomia entre tomar [posse] ou não. A discussão é em torno dessas duas abordagens e penso que só na quarta-feira é que poderemos surgir com propriedade e dizer o que faremos", afirmou à Lusa, o porta-voz da UNITA Marcial Dachala.

Justino Pinto de Andrade participou no processo de acolhimento e iniciação dos deputados da quinta legislatura, uma espécie de cadastro interno, sinalizando que a UNITA, que contesta os resultados eleitorais, deve tomar o seu assento no parlamento.

Questionado sobre as expectativas para o novo governo, liderado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Pinto de Andrade respondeu: "quem vai governar sabe o que deve fazer, não sou governante, mas a governação não é só o governo, a governação é ampla, o parlamento é uma instituição do Estado importante na condução do país, vamos aguardar".

O processo de acolhimento e iniciação dos deputados decorre até quarta-feira e segundo o secretário-geral cessante do parlamento, Agostinho Pedro de Neri, o ato é de "cumprimento obrigatório".

O Tribunal Constitucional proclamou o MPLA e o seu candidato, João Lourenço, como vencedores com 51,17% dos votos, seguido da UNITA com 43,95%, tendo chumbado o recurso de contencioso eleitoral da UNITA.