Eleições em Angola de 2022

Angola foi às urnas a 24 de agosto. João Lourenço saiu vitorioso, conquistando um segundo mandato na Presidência da República, segundo os resultados definitivos divulgados pela CNE. A UNITA denunciou irregularidades.

João Lourenço permanecerá mais um mandato no palácio presidencial da Cidade Alta, anunciou a Comissão Nacional Eleitoral de Angola. De acordo com os resultados definitivos anunciados a 29 de agosto, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) MPLA obteve a maioria dos votos (51,17%) e elegeu 124 deputados. A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) ficou um pouco mais atrás, conquistando 43,95% e 90 deputados. Mas o maior partido da oposição contestou os resultados, citando irregularidades no processo. O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse que "o MPLA não ganhou as eleições".