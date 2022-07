Eleições em Angola: CNE vai sortear posição dos partidos nos boletins de voto

A informação foi avançada esta terça-feira (12.07) pelo porta-voz CNE, Lucas Quilundo, no final da 11.ª reunião extraordinária do plenário da CNE, depois da entrega pelo Tribunal Constitucional das listas definitivas das candidaturas concorrentes às eleições de 24 de agosto deste ano.

Lucas Quilundo sublinhou que não houve impugnações na apreciação que o Tribunal Constitucional fez das candidaturas apresentadas, consequentemente as listas foram entregues à CNE.

"Foi o que o Tribunal Constitucional fez hoje no período da manhã e em consequência o plenário foi convocado para, em reunião extraordinária, apreciar as listas, tomar conhecimento das listas e marcar os atos subsequentes que decorrem desta situação", frisou.

Posicionamento das candidaturas

Segundo Lucas Quilundo, a lei determina que no prazo de 48 horas devem ser realizados os sorteios para o posicionamento das candidaturas nos boletins de voto, para o uso do tempo de antena na rádio e televisão para a campanha eleitoral e a definição da grelha de utilização desses mesmos tempos de antena.

O sorteio será realizado na quarta-feira nas instalações da CNE e contará com a presença dos mandatários das candidaturas e de membros da CNE, bem como convidados.

Angola vai realizar as suas quintas eleições gerais no dia 24 de agosto com sete partidos e uma coligação concorrentes ao ato eleitoral.

O Tribunal Constitucional admitiu as candidaturas do MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PH e P-Njango e a coligação CASA-CE. Mais de 14 milhões de angolanos, incluindo residentes no estrangeiro, podem votar nestas eleições gerais.