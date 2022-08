NOTÍCIAS

Eleições em Angola 2022: Acompanhe toda a cobertura com a DW Português para África

A DW Português para África acompanha ao minuto com o blog na página toda a informação no dia do pleito, 24 de agosto. Os nossos correspondentes espalhados por todo o país garantirão informação credível e imparcial. Durante a semana e no dia das eleições, acompanhe também as análises no facebook e no nosso canal do YouTube.