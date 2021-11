Eleições de 2017 em Angola

No dia 23 de agosto de 2017, aconteceram as terceiras eleições depois do fim da guerra civil em Angola. José Eduardo dos Santos, que esteve durante mais de 37 anos no poder, não se recandidatou.

Desde que entrou em vigor a Constituição de 2010 já não se realizam eleições presidenciais, sendo o Presidente e o Vice-presidente os cabeças-de-lista do partido maioritário nas eleições legislativas. No último pleito em 2012, o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) obteve a maioria com 71,8% dos votos. Os maiores partidos da oposição, UNITA, CASA e PRS, vão procurar melhorar o seu resultado das últimas eleições gerais de 31 de agosto de 2012 onde os três partidos tiveram em conjunto menos de 30% dos votos. O segundo partido mais votado foi a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, com 18,7%. A Convergência Ampla de Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE) foi a terceira força política mais votada, com 6%. O PRS, Partido da Renovação Social, obteve 1,7% dos votos.