Egito ou África do Sul: um deles sediará a Taça das Nações Africanas em 2019

A Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019 vai realizar-se no Egito ou na África do Sul. A notícia foi avançada, este sábado (15.12), pela Confederação Africana de Futebol (CAF). "Sobre o processo para o novo país anfitrião da Taça das Nações Africanas 2019, a Confederação Africana de Futebol confirma hoje ter recebido candidaturas das associações de futebol egípcia e sul-africana".

As candidaturas para organizar o evento fecharam à meia noite desta sexta-feira (14.12).

Inicialmente, a Taça das Nações Africanas 2019 iria ter lugar nos Camarões, mas atrasos nas obras de diversos estádios e dúvidas acerca da segurança ditaram o afastamento deste país da organização do evento.

A decisão final acerca do próximo anfitrião do CAN 2019 será conhecida a 9 de janeiro de 2019, numa reunião do Comité Executivo da CAF a ter lugar no Senegal.