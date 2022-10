Edifício residencial russo atingido por ataque ucraniano

Um edifício residencial foi atingido por um ataque ucraniano na cidade russa de Belgorod, numa região que faz fronteira com a Ucrânia, acusaram esta quinta-feira (13.10) as autoridades locais russas.

"As Forças Armadas ucranianas bombardearam Belgorod. Defesa antiaérea ativada. Há destruição num prédio residencial", anunciou na rede social Telegram Vyacheslav Gladkov, governador desta região, onde os tiroteios se têm multiplicado nas últimas semanas.

"Estamos a tentar esclarecer se há potenciais vítimas", acrescentou Gladkov, que publicou fotografias de detritos espalhados por uma rua e de um carro danificado.

Segundo o governador da região de Belgorod, um míssil caiu também no complexo desportivo de uma escola de ensino médio da cidade, mas não explodiu.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram o último andar de um prédio residencial destruído, enquanto um outro vídeo mostra o impacto do míssil, numa nuvem de fumo preta.

Gladkov também acusou Kiev de ter disparado contra a localidade russa de Krasnoye, igualmente situada junto à fronteira com a Ucrânia.

"Drone kamikaze" - foto de arquivo

Rússia ataca com 'drones kamikazes', mísseis e artilharia

A Rússia bombardeou, entretanto, nove regiões da Ucrânia nas últimas 24 horas, alguns com 'drones kamikazes', lança-foguetes múltiplos, mísseis e artilharia pesada, segundo um boletim divulgado pela agência de notícias "Ukrinform".

Os ataques com 'drones kamikazes' foram realizados contra uma instalação de infraestrutura crítica na localidade de Makarov, na região de Kiev.

Em Sumy, o Exército russo disparou pela manhã 15 projéteis de sistemas de artilharia autopropulsada em Myropil, um dia após terem sido registados 12 bombardeamentos na região.

As forças russas voltaram a bombardear durante toda a noite com lança-foguetes múltiplos Grad e artilharia pesada partes do distrito de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk.

Devido a estes ataques, uma pessoa ficou ferida em estado grave e foi hospitalizada, e há registo de danos em vários prédios.

Um míssil atingiu o prédio do Serviço Estatal de Situações de Emergência da Ucrânia e provocou a morte de uma pessoa. Já outro foguete acertou numa casa de barcos, matando um funcionário.