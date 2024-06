DW Global Media Forum: Os media sob pressão

"Partilhar soluções" é o lema do DW Global Media Forum deste ano, que decorre em Bona nos dias 17 e 18 de junho. Cerca de 1500 profissionais da media de mais de 100 países, muitos do sul global, estão inscritos para discutir soluções para questões urgentes no jornalismo e na media mundial.

Benjamin Pargan, diretor de eventos da Deustche Welle (DW), destacou os principais temas do fórum: "Este ano, adotámos uma abordagem construtiva e orientada para soluções como lema. Queremos discutir a segurança dos profissionais da media, física, psicológica, jurídica e económica. Em ano de grandes eleições, a cobertura eleitoral será um foco, além da participação política dos cidadãos e o papel da media. Também abordaremos as fake news, campanhas de desinformação e o impacto da inteligência artificial no jornalismo."

Pressões sobre o jornalismo livre

Pargan também falou sobre as diversas pressões enfrentadas pelo jornalismo livre e equilibrado: "Há atores estatais que visam prejudicar a confiança na media e nos jornalistas. Partidos populistas e extremistas veem os meios de comunicação de qualidade como inimigos e procuram destruir essa confiança. Também discutiremos o desenvolvimento tecnológico, a pressão económica e o perigo para os profissionais da media em zonas de guerra."

Benjamin Pargan, diretor de eventos da DW Foto: Ayse Tasci/DW

Hendrik Wüst, primeiro-ministro do estado da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, abordou problemas semelhantes, numa mensagem de vídeo: "Aqui na Alemanha, a cobertura crítica e a informação imparcial são vocação e obrigação. Forças radicais combatem a liberdade da imprensa. Os inimigos da democracia negam os factos, apostam em fake news, agitação, ódio e incitação. Devemos combater isso com argumentos fortes, coragem para o debate e paixão pela liberdade e democracia."

Muitos exemplos positivos

Osjornalistas também enfrentam a sobrecarga de informações, especialmente negativas, que levam ao cansaço informativo entre os utilizadores. Este tema será discutido no GMF, onde serão apresentados exemplos positivos de todo o mundo.

Entre os convidados está Maria Ressa, das Filipinas, que combate a desinformação com a sua organização de notícias online Rappler. Em 2021, recebeu o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços em prol da liberdade de expressão. Moky Makura, da Nigéria, com a sua organização Africa No Filter, desafia narrativas prejudiciais sobre África. Nada Bashir, repórter da CNN, é reconhecida pelas suas reportagens sobre os conflitos em Gaza e na Ucrânia. Dos PALOP estará cá como convidado o ativista moçambicano Adriano Nuvunga da ONG CDD. É sobejamente conhecido pelas suas intervenções que visam repôr a democracia e legalidade sempre que são desrespeitadas.

Tecnologias contra as desigualdades sociais To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A revolução da inteligência artificial

A inteligência artificial (IA) é um tema cada vez mais importante na media. Pargan comentou: "O desenvolvimento da IA é irreversível. As empresas de media devem participar da sua criação, avaliando corretamente as oportunidades e riscos. Queremos mostrar exemplos de melhores práticas e promover um intercâmbio aberto para discutir tanto as oportunidades quanto os riscos."

O uso da IA pode transformar o sistema de media, trazendo benefícios como maior acesso à informação, mas também riscos como a promoção de desinformação e a erosão da confiança pública. O GMF pretende explorar como o sul global pode aproveitar os benefícios da IA.

Um futuro de liberdade de expressão

Em um vídeo, o Global Media Forum apresenta uma visão de futuro: "Imagine um mundo de liberdade de expressão e acesso livre à informação para todos." E conclui: "Pare de sonhar! Vamos agir! No Global Media Forum da DW em Bona, participantes de todo o mundo irão partilhar as suas soluções e moldar o jornalismo do amanhã! Participe!"