DW repudia ataque a jornalistas em Moçambique

A DW envia nota de repúdio ao Ministro do Interior de Moçambique após jornalistas serem atacados com gás lacrimogéneo durante conferência de Venâncio Mondlane.

A emissora alemã Deutsche Welle (DW) enviou uma nota de repúdio ao Ministro do Interior de Moçambique, Pascoal Pedro João Ronda, após jornalistas terem sido atacados com bombas de gás lacrimogéneo durante uma conferência de imprensa realizada por Venâncio Mondlane, líder do partido de oposição Podemos, a 21 de outubro. O incidente, ocorrido perto do local onde um político do Podemos e o advogado de Mondlane foram assassinados, resultou em ferimentos a dois jornalistas.

Na nota, assinada por Peter Limbourg, diretor-geral da DW, a emissora exigiu garantias de segurança para os seus profissionais e reportagens sem interferências. "É inaceitável que jornalistas sejam atacados por forças policiais e colocados em risco de vida durante o exercício das suas funções", afirmou Limbourg, apelando ao respeito pelas normas democráticas e pela liberdade de imprensa em Moçambique.