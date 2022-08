Eleições em Angola: MPLA vence com 51,07% dos votos - resultados provisórios

MPLA venceu as eleições gerais de Angola com 51,07%, seguido da UNITA com 44,05% dos votos, divulgou a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola, quando estavam escrutinadas 97,3% das mesas de voto.