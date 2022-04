Borussia M´gladbach 1 – 3 FC Colónia

O Colónia venceu os dois dérbis do Reno em uma temporada pela primeira vez em 32 anos: Após a vitória por 4-1 na primeira mão, o "Billy Goats" venceu o segundo encontro com o Borussia Mönchengladbach por 3-1. Modeste (5’), Kainz (20’) e Ljubicic (34’) remataram o FC para uma merecida vitória no derby antes do intervalo, o golo de Embolo (86’) não foi suficiente para um dececionante "potro".