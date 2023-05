Dois mortos em tiroteio em fábrica da Mercedes na Alemanha

Uma operação de emergência em grande escala decorre desde a manhã desta quinta-feira, na fábrica da Mercedes-Benz em Sindelfingen, perto de Estugarda, no sudoeste da Alemanha, depois de um tiroteio.

Uma equipa de operações especiais isolou o local, para onde foram destacados dois helicópteros e vários médicos de emergência.

Segundo o jornal Bild, os tiros terão sido disparados contra um chefe de equipa da linha de produção, sendo o autor do crime um trabalhador externo de 53 anos de uma empresa de logística.

Os motivos dos disparos ainda não foram divulgados e a identidade do suspeito não foi revelada pelas autoridades.

Esta manhã, a polícia de Ludwigsburg publicou no Twitter que a operação estava a decorrer nas instalações da fábrica e que a polícia e as equipas de salvamento estavam no local. Mais tarde, as autoridades disseram que um suspeito tinha sido detido.

De acordo com funcionários, os tiros foram disparados na Fábrica 56 do fabricante de automóveis, onde também é produzido o modelo Classe S.

A polícia ainda está a recolher informações, disse um porta-voz, e o pessoal que trabalha na fábrica está a receber apoio psicológico.

A Mercedes-Benz lamentou a morte das duas pessoas. "Estamos profundamente chocados e tristes pelas trágicas notícias", anunciou em comunicado.