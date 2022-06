Djam Neguin: Combater o racismo através da música

Djam Neguin apresentou, no sábado (04.06), o seu novo single "Badiu Branku" na Cova da Moura, bairro do concelho da Amadora, na periferia de Lisboa (Portugal), maioritariamente habitado por imigrantes africanos e afrodescendentes.

Crítico do que chama de "colorismo", o músico cabo-verdiano transdisciplinar, agora radicado em Portugal, diz que pela cor da sua pele continua a ser vítima deste fenómeno também em Cabo Verde.

Na Cova da Moura, num diálogo aberto ao ar livre, realizado em parceria com a Associação Bazofo Dentu Zona, Djam Neguin denunciou a problemática do racismo através da sua música.

"O artista é um reflexo dos tempos. Deve ou pode ser. Nós estamos num tempo em que precisamos de acelerar. [Para] o desenvolvimento da humanidade e, [devido] a todo este colapso que estamos a viver, precisamos de artes engajadas em resolver problemas sociais. E quem vai resolver os nossos problemas enquanto negros, enquanto pretos, se não formos nós a ter esses assuntos em pauta e disputar mediaticamente também por estas questões que precisam de ser resolvidas?", começou por questionar.

Djam Neguin durante diálogo com o público no bairro da Cova da Moura, em Lisboa

Esta é uma causa pela qual Djam Neguin decidiu bater-se, através da sua arte, depois da pausa imposta pelo surto da pandemia da Covid-19. Toma como ponto de partida o seu caso. O cantor diz-se vítima do que chama de "colorismo", "que é distinguir diferentes tratamentos consoante a tua tonalidade de pele", explica.

"Na comunidade negra eu sou branco porque o meu fenótipo não é mais escuro. Mas para os brancos eu sou preto e, então, não sou aceite em nenhuma parte. E aí nós vamos discutir o que é ser preto. O que é ser negro. Tem a ver com o tom de pele ou tem a ver com a cultura, com a tua ancestralidade?", questiona.

Esta é uma problemática que também se põe mesmo em Cabo Verde porque, segundo explicou, "badiu" é o natural da ilha de Santiago. "O 'badiu branku' seria eu porque não posso ser 'badiu', de acordo com essa leitura a partir do fenótipo, a partir da tonalidade da pele. Não, eu sou 'badiu' e sou preto".

Racismo em Portugal

Muitos dos jovens do bairro da Cova da Moura são vítimas de racismo ainda notório na sociedade portuguesa. Quem o admite é Vítor Sanches, do projeto Bazofo, que frisa a importância de falar sobre o tema.

Vítor Sanches, responsável da Associação Bazofo Dentu Zona

"Obviamente, quanto mais falarmos melhor. São temas com os quais as pessoas ficam muito desconfortáveis. É uma cena que tem que ser desconstruída, mas é uma desconstrução constante. Então, acho que estas iniciativas são mesmo muito importantes. É importante estar num espaço como "Dentu Zona" para as pessoas partilharem as suas ideias sobre o trabalho dele".

Vitor Sanches aplaude o diálogo com os moradores e sugere que a iniciativa seja levada para outros bairros onde vivem africanos e afrodescendentes vítimas de discriminação racial.

O músico já tem prevista a apresentação do seu novo trabalho em Cabo Verde, onde também pensa promover debates do género sobre racismo e colorismo.

Jovem criativo de convicções fortes, o artista adianta que, passo a passo, depois de "Ka bu skeci tradison", tem em vista um EP com diversos temas, a sair provavelmente no final deste ano.

Djam Neguin acredita que a música pode ser um instrumento de educação anti-racista: "porque quando estás a ouvir uma letra que fala sobre um determinado assunto podes prestar atenção e refletir sobre isso; podes vir parar a uma entrevista e falar sobre isso, podes ocupar espaços onde a tua música se torna um motivo de conversa e essa conversa pode gerar mudanças. Eu acredito nisso", conclui.