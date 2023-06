Guiné-Bissau: CNE divulga resultados das legislativas

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau adiou para esta quinta-feira (08.06) a divulgação dos primeiros resultados das eleições legislativas de 4 de junho.

A partir dos estúdios da DW em Bona, o jornalista Braima Darame faz a cobertura em direto da divulgação dos resultados, acompanhado do correspondente da DW em Bissau, Iancuba Dansó, e também do analista guineense Diamantino Domingos Lopes, do sociólogo Miguel de Barros e do ativista e professor Sumaila Djaló.