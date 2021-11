Direitos Humanos em Moçambique

12 de Agosto de 2021 - Noite

Moçambique: Pode haver negociações com insurgentes que desestabilizam Cabo Delgado desde que haja vontade política, sugere estudo. Ordem dos Advogados de Moçambique será assistente no julgamento das dívidas ocultas para assegurar que seja conduzido com respeito a legalidade. Guiné-Bissau: Democracia está em perigo, alerta Liga Guineense dos Direitos Humanos ao celebrar 30 anos de existência.