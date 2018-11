Diplomata angolano eleito perito da ONU

Segundo a comunicação social angolana, o diplomata angolano Makiese Kinkela Augusto foi eleito membro do Comité Consultivo para as Questões Administrativas e Orçamentais da ONU (ACABQ, na sigla em inglês), na sexta-feira (02.11), na sequência dos trabalhos da 73.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que decorrem em Nova Iorque até 30 de dezembro.

Makiese Augusto é o primeiro diplomata lusófono eleito para o ACABQ, um órgão subsidiário da Assembleia Geral das Nações Unidas, criado pela Resolução 14, de 13 de fevereiro de 1946.

Diplomata de carreira do Ministério das Relações Exteriores, há 17 anos, o conselheiro Makiese Augusto teve uma passagem pela Missão Permanente de Angola como diplomata e trabalhou nos Escritórios do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra.

Prédio das Nações Unidas, em Nova Iorque

Trabalho do comité

O Comité Consultivo para as Questões Administrativas e Orçamentais tem por missão escrutinar e supervisionar a proposta de Orçamento Geral das Nações Unidas, submetida pelo secretário-geral antes de ser apresentada à Assembleia Geral.

Por outro lado, tem o dever de emitir recomendações e pareceres sobre os programas de orçamentos do Secretariado das Nações Unidas, dos fundos das agências especializadas e internacionais afiliadas no sistema da ONU e sobre qualquer decisão relacionada com questões administrativas, financeiras e orçamentais.

O comité é composto por 16 peritos de competência reconhecida e comprovada no domínio das questões relativas ao sistema multilateral, em particular das questões administrativas e orçamentais das Nações Unidas, bem como no domínio dos procedimentos e mecanismos de decisões políticas e diplomáticos do sistema da ONU.

Segundo a página do Comité Consultivo para as Questões Administrativas e Orçamentais na internet, seus membros são eleitos pela Assembleia Geral por um período de três anos, com base em uma ampla representação geográfica. Os membros servem a título pessoal e não como representantes dos Estados-membros. O comité realiza três sessões por ano.