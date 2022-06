Aviso para o bom uso das praias

Esta é uma mensagem do município de Maputo para tentar dissuadir os cidadãos de deitar lixo para o chão. No pico do verão, os utentes da praia deixam diversos detritos que põem a imagem de Maputo no rótulo das cidades mais sujas do país. Com este aviso e outras ações, muita coisa mudou. Mas é preciso mais.