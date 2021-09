NOTÍCIAS

"Diálogo com talibãs é essencial", diz secretário-geral da ONU

António Guterres defendeu ontem (10.09) que "o diálogo com os talibãs é essencial neste momento" e opinou que eventual "normalização" das relações com novo Governo do país deve depender do respeito aos direitos humanos.

"Por agora, o importante é ter contato. Esse contato é necessário", enfatizou António Guterres em entrevista coletiva em que afirmou que a prioridade deve ser o apoio humanitário à população do Afeganistão. O chefe da entidade pediu que, independentemente do reconhecimento do novo Governo, é preciso buscar formas de injetar dinheiro na economia afegã para evitar o seu colapso. Guterres citou o risco de colapso da economia afegã como resultado do congelamento dos recursos internacionais por muitos países e instituições desde que os talibãs chegaram ao poder. Milhares de pessoas a tentar sair do país pelo aeroporto de Cabul. "Não há interesse num colapso económico" "Ninguém tem interesse num colapso da economia afegã", insistiu Guterres, reiterando a mensagem que a sua enviada para o Afeganistão, Deborah Lyons, transmitiu ao Conselho de Segurança na quinta-feira: "devem ser encontradas formas de manter o dinheiro fluindo para o país". "Não se trata aqui do reconhecimento de ninguém. Trata-se de encontrar formas de ter uma injeção de dinheiro suficiente", declarou. Como exemplo da atual complexidade da situação, o diplomata português afirmou que a ONU é atualmente incapaz de pagar os salários dos seus trabalhadores no país. Olhando para o futuro, Guterres disse que o mais positivo seria a formação de um Governo inclusivo que respeite os compromissos internacionais do país e leve em conta as preocupações da comunidade internacional sobre o terrorismo e os direitos humanos, o que permitiria a "normalização" das relações com o Afeganistão. Assistir ao vídeo 04:49 Compartilhar Afeganistão, a dor de cabeça da UE Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web linkedin Telegram reddit Flipboard Link permanente https://p.dw.com/p/3zpSp Afeganistão, a dor de cabeça da UE

