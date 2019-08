Dezenas de mortos em explosão de camião-cisterna na Tanzânia

"Houve uma forte explosão que matou até agora pelo menos 57 pessoas. Trata-se principalmente de condutores de moto-táxis e de pessoas dos arredores que foram roubar o combustível" derramado da cisterna do camião que se despistou num acidente, disse o chefe regional da polícia, Willbrod Mtafungwa, em declarações aos jornalistas.

A explosão ocorreu por volta das 08:30 (horário local) na cidade de Msamvu, na periferia de Morogoro. Há também relatos de mais de 60 feridos no acidente.

No Twitter, o porta-voz do Governo da Tanzânia, Hassan Abbasi, já lamentou a tragédia: "Estamos consternados com as notícias de um acidente envolvendo um camião-cisterna em Morogoro, que se incendiou e queimou várias pessoas".

"A região de Morogoro nunca passou por um desastre de tamanha magnitude. O camião-cisterna virou-se na beira da estrada em Msamvu e o combustível derramou", afirmou o governador de Morogoro, Stephen Kebwe, no local do acidente, na localidade de Msamvu.

"Mobilizámos todos os médicos do hospital regional de Morogoro para que os feridos possam ser atendidos. Os pacientes que já estavam lá, mas não em estado grave, foram transferidos para outros hospitais" para dar lugar às vítimas da explosão, acrescentou, sem especificar o número exato de feridos.

Incêndio extinguido

Logo depois de o camião se ter despistado, os motoristas de "boda-boda" -- moto-táxis - correram para o local para tentar recuperar o combustível, assim como os moradores da cidade. Foi então que o combustível entrou em combustão, presumivelmente por causa de um cigarro. "Os corpos foram levados para o hospital", disse o chefe regional da polícia.

No final da manhã, a polícia anunciou a extinção do incêndio. No local, podiam-se ver moto-táxis destruídos e carbonizados espalhados entre as árvores também marcadas pela explosão, segundo testemunhas entrevistadas, por telefone, pela agência de notícias francesa AFP.

Este tipo de tragédia não é incomum em África. No início de julho, no centro da Nigéria, pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas quando a população saqueou um camião-cisterna acidentado, que acabou por explodir.

Em 2016, mais de 100 pessoas morreram na explosão de um camião-cisterna na localidade de Caphirizadje, na província moçambicana de Tete.