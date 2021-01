Dezenas de alunos com Covid-19 na província de Maputo

Pelo menos 32 crianças, um professor e um voluntário residentes na Casa do Gaiato, no distrito de Boane, na província de Maputo, testaram positivo para a Covid-19.

Todas as pessoas infetadas são "assintomáticas e estão em isolamento", adiantou a diretora da instituição, Quitéria Torres, em entrevista à DW África.

Ligada à Igreja Católica, a Casa do Gaiato é um centro de acolhimento de crianças e adolescentes de famílias sem recursos em Moçambique, que abriga atualmente 156 menores.

De acordo com Quitéria Torres, as crianças acabam de regressar das férias do Natal e do final do ano, e todas as famílias que acolheram os menores estão a ser informadas para fazerem o teste.

"Quando estas crianças saíram da Casa do Gaiato, não tinham Covid-19. Ficaram 15 a 20 dias com os seus familiares, amigos e foram contaminadas na sociedade, nas comunidades e nos convívios", garante a responsável.

Isabel Da Silva, secretária executiva do Movimento de Educação para Todos (MEPT)

É o momento certo para reabertura de escolas?

A secretária executiva do Movimento de Educação para Todos (MEPT), uma organização não-governamental moçambicana, lamenta o sucedido. Para Isabel da Silva, o que aconteceu na Casa do Gaiato deve ser uma chamada de atenção para todos.

"É preciso vermos que tipo de estratégias e soluções devem ser tomadas para reduzir o número de contaminações", apela.

A reabertura das escolas num momento em que continuam a aumentar os casos de Covid-19 no país é uma grande preocupação de Isabel da Silva.

"Tem que se redobrar os esforços para assegurar que as contaminações ao nível escolar não aconteçam, porque nós sabemos as condições de higiene e de apresentação nas salas de aula que as nossas infraestruturas escolares possuem, que não estão preparadas para se adaptar a esta situação", afirma.

Júlio Parruque, governador da província de Maputo

Há mais dinheiro para prevenção

Esta terça-feira (19.01), o governador da província de Maputo, Júlio Parruque, voltou a apelar ao respeito pelas medidas de prevenção da Covid-19.

"Os gestores escolares e os professores devem garantir rigor no comportamento dos alunos e manter as escolas abastecidas de produtos para a desinfeção, assim como com água para a lavagem das mãos", pediu Parruque.

O governante informou que o seu Executivo acaba de receber do Governo central recursos financeiros para a compra de produtos de higiene para as escolas.

Moçambique registou nesta terça-feira 824 novos casos de Covid-19 e mais quatro óbitos, incluindo dois na cidade de Maputo e dois na província de Maputo, de acordo com dados do Ministério da Saúde.