Detidos na prisão de Brazzaville tratados "pior que animais", denuncia ONG

Extravagância sai à rua em Brazzaville

Atenção, vêm aí os sapeurs!

Estes senhores que se passeiam pela capital da República do Congo de Brazzaville fazem parte de uma sociedade especial: a S.A.P.E., a "Sociedade de Ambientadores e Pessoas Elegantes" (em francês: Société des Ambianceurs et des Personnes Èlégantes). Há quem conote o nome da sigla com o termo francês "sapes" (trapos). É esta, provavelmente, a origem do termo "sapeur".