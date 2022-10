Descoberta vala comum no Malawi

Em comunicado, a agência das Nações Unidas "expressa profunda tristeza e preocupação com a morte de pelo menos 29 pessoas que se acredita serem migrantes encontradas numa vala comum em Mzimba, no Malawi" na passada terça-feira (18.10).

Restos mortais de 29 pessoas foram descobertos esta semana no Malawi. As autoridades, que estão a investigar o sucedido como um potencial caso de tráfico humano, confirmaram entretanto tratar-se de cidadãos etíopes.

"As nacionalidades dos migrantes e as circunstâncias das suas mortes estão a ser investigadas. O Malawi é um país de trânsito para migrantes do Corno de África que viajam ao longo do que é conhecido como a Rota do Sul desde o norte da Etiópia na tentativa de chegar à África do Sul em busca de emprego", explica a OIM.

A polícia do Malawi anunciou esta sexta-feira (21.10) a descoberta de mais quatro corpos, a juntar aos 25, presumivelmente de imigrantes etíopes.

Segundo o porta-voz da polícia, Peter Kalaya, os corpos referenciados foram encontrados em quatro locais diferentes, a cerca de dois quilómetros da vala comum, elevando o número de corpos encontrados para 29 até agora.

Polícia do Maláui encontra mais quatro corpos perto de vala comum

Causas da morte

As provas recolhidas no local, acrescentou Kalaya, indicam que as vítimas eram homens com idades entre os 25 e os 40 anos e que poderão ter morrido por asfixia dentro da carrinha onde viajavam.

"Estamos à espera que os nossos colegas do Ministério da Saúde nos entreguem os resultados das autópsias para sabermos a causa das mortes. Mas suspeitamos que estas pessoas eram migrantes ilegais, provavelmente a caminho da África do Sul", explicou porta-voz da polícia.

Naomi Jere, jornalista de uma rádio comunitária do distrito, contou à DW que, no terreno, a situação era tensa. "O ambiente era sombrio, principalmente porque [as pessoas] não sabiam se os corpos pertenciam a membros da comunidade. Sentiu-se um alívio quando a polícia deu a entender que os corpos eram de estrangeiros", informou.

Também o Governo do Malawi lamentou o sucedido, garantindo que não ficará de braços cruzados. Em declarações à imprensa, a ministra da segurança interna, Jean Sendeza, revelou que se tem registado um crescimento no número de imigrantes ilegais no país.

O Malawi é um habitual país de trânsito para os migrantes do Corno de África que ambicionam chegar à África do Sul. Só entre janeiro e setembro deste ano, a polícia do Malawi já intercetou 221 migrantes nesta rota, 186 dos quais eram etíopes.